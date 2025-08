Com vagas no Ceará, Vivo abre mais de 130 vagas para Programa de Jovem Aprendiz

A Vivo abriu um novo processo seletivo para seu Programa Jovem Aprendiz de 2025. São ofertadas mais de 130 vagas, sendo metade delas para candidatos negros. Além disso, todas as oportunidades são elegíveis a pessoas com deficiência.

Podem se candidatar jovens entre 14 e 21 anos, que estejam matriculados ou tenham concluído o ensino médio regular. O processo seletivo será 100% digital.

Além do Ceará, as oportunidades são para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Acre, Tocantins, além do Distrito Federal.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de agosto pelo site do programa de estágio. Na plataforma, os interessados devem clicar na opção "Vagas", e escolher a oportunidade que mais interessa.

Entre os benefícios ofertados estão linha funcional corporativa, vale-refeição e transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas e dia de folga de aniversário. Segundo a Vivo, o salário é compatível com o mercado, mas o valor não foi informado.

Os selecionados serão admitidos a partir de novembro de 2025. O Programa de Jovem Aprendiz 2025 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses.