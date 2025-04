O aplicativo WhatsApp, do grupo Meta, apresentou instabilidade para alguns usuários na manhã deste sábado (12). No site DownDetector, que monitora problemas e quedas em serviços em tempo real, as reclamações começaram aproximadamente às 10h20. O pico de notificações foi às 11h50, com 8,7 mil registros dos usuários ao app.

Internautas estão com problemas para acessar grupos novos, atualizar o status e até enviar mensagens. "Nossa, o WhatsApp caiu bem na hora que fui mandar um babado no grupo", escreveu uma usuária no Twitter.

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas pelos usuários, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

"Problemas para enviar mensagem em grupo e no privado no grupo não chega nem enviar e no privado envia, mas não chega pra pessoa", escreveu um internauta no DownDetector.

A empresa ainda não se pronunciou sobre o problema e não há previsão de quando o aplicativo irá voltar à normalidade.

