Laysa Peixoto, brasileira que alega ser astronauta, se pronuncia sobre suposta ida ao espaço

A jovem mineira Laysa Peixoto, que diz ser a primeira mulher astronauta do Brasil e ter sido selecionada para ir ao espaço em 2029, se pronunciou pela primeira vez após série de controvérsias sobre os fatos compartilhados por ela nas redes sociais

Em postagem de 5 de junho, ela anunciou as supostas conquistas em uma postagem. Na imagem, ela aparece com um traje com a logomarca da Nasa, a agência espacial dos EUA.

Após a repercussão do anúncio, a brasileira chegou a ter vínculo negado pela instituição norte-americana. Sobre as controvérsias, Laysa se pronunciou pela primeira vez na última quinta (12) sobre o caso.

A jovem negou em vídeo nos stories do Instagram que tenha compartilhado que foi selecionada pela Nasa.

“Diante das informações que tem circulado ao meu respeito, venho mostrar pra vocês qual foi o meu anúncio, o que eu disse quando eu anunciei ter sido selecionada para ir ao espaço”, afirmou.

Alegando que o texto da postagem não foi editado, ela se defende:

“Eu deixo bem claro na minha publicação, que foi minha única declaração, quem me selecionou como astronauta de carreira, quem foi o responsável pela seleção e com quem eu estarei indo ao espaço em 2029”

Na postagem feita no início do mês, o texto afirma que Laysa teria sido selecionada como astronauta de carreira e que fará parte do voo inaugural de uma empresa privada comandada por Bill McArthur, descrito como "astronauta veterano da NASA", a Titans Space.

“Em nenhum momento da minha declaração, eu cito que a Nasa foi responsável por essa seleção pra esse voo de 2029 ou que a Nasa me selecionou como astronauta de carreira. Em nenhum momento menciono a Nasa nesse sentido”, reforça.

Desde a divulgação no início deste mês, a brasileira começou a ser rebatida por diferentes instituições.

Além da nota emitada pela Nasa, a formação acadêmica da mineira também foi alvo. Laysa se apresenta como estudante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestranda em Física Quântica e Computação na Universidade Columbia, em Nova York, o que foi negado pelas duas universidades.