Morre Jim Lovell, astronauta e comandante da Apollo 13, aos 97 anos

O astronauta estadunidense Jim Lovell, comandante da missão lunar Apollo 13, morreu aos 97 anos na quinta-feira (7), em um subúrbio de Chicago, nos Estados Unidos. O anúncio foi realizado pela Nasa, nesta sexta-feira (8), que lamentou o óbito.

"A Nasa envia suas condolências para a família do capitão Jim Lovell, cuja vida e trabalho inspiraram milhões de pessoas ao longo de décadas", escreveu a agência espacial.

Missão Apollo 13

A missão lunar Apollo 13 quase acabou em tragédia em 1970, após uma explosão durante o voo. Sob a liderança de Lovell, apelidado de "Jim, o sorridente" (Smilin' Jim) por seus colegas astronautas, a tripulação conseguiu voltar em segurança para a Terra, o que lhe rendeu aplausos generalizados.

"A personalidade e a coragem inabalável [de Lovell] ajudaram nossa nação a chegar à Lua e transformaram uma tragédia em potencial em um sucesso com o qual aprendemos muito", informou a Nasa.

Lançada em 11 de abril de 1970 — nove meses depois de Neil Armstrong se tornar a primeira pessoa a caminhar na Lua — a Apollo 13 visava realizar o terceiro pouso lunar da humanidade. Contudo, um tanque de oxigênio explodiu a caminho do satélite natural da Terra.

Lovell, que foi interpretado pelo ator Tom Hanks no filme "Apollo 13", de 1995, nunca pisou na superfície da Lua, mas foi considerado um dos grandes nomes do programa americano de exploração lunar.

A tragédia levou Jack Swigert, companheiro de missão de Lovell, a dizer a frase que se tornaria célebre "Houston, tivemos um problema" (Houston, we've had a problem), ao controle da missão no Texas. De acordo com a Nasa, Lovell repetiu a frase logo depois.