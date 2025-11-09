Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Blue Origin: lançamento de foguete de Jeff Bezos é cancelado em 1ª missão com a Nasa

Condições climáticas adversas impediram a operação.

Escrito por
e
Mundo
Lançamento inaugural do New Glenn.
Legenda: Fisicamente, o New Glenn supera o Falcon 9, da concorrente Space X, e foi projetado para cargas maiores.
Foto: Gregg Newton/AFP.

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário norte-americano Jeff Bezos, precisou adiar o lançamento do foguete ‘New Glenn’ por conta das condições climáticas desfavoráveis. Em parceria com a Nasa, a operação estava prevista para este domingo (9). 

A chuva e um problema no sistema de solo causaram atrasos, o que deixou os gerentes da missão com a única opção de adiar a missão planejada do foguete. O lançamento estava previsto para ocorrer em meio à crescente competição entre a Blue Origin e a SpaceX, de Elon Musk.

O reagendamento pode ser um desafio, já que, para aliviar o congestionamento do espaço aéreo, a Administração Federal de Aviação (FAA) está limitando os lançamentos de foguetes comerciais a partir de segunda-feira. A Blue Origin havia declarado anteriormente que estava buscando uma isenção do órgão.

Quando for lançado, o foguete ‘New Glenn’, de 98 metros (322 pés), terá a missão de enviar as duas espaçonaves 'Escapade' da Nasa para Marte. A ideia é estudar a história climática do Planeta Vermelho com a esperança futura de exploração humana.

PRIMEIRO ESTÁGIO

O lançamento da Blue Origin também servirá como teste para verificar se a empresa consegue retornar ao primeiro estágio do foguete. Isso, se bem-sucedido, representaria um avanço tecnológico significativo.

O voo inaugural do ‘New Glenn’, em janeiro, foi considerado um sucesso, com sua carga útil alcançando a órbita e realizando testes com êxito. No entanto, mesmo que projetado para ser reutilizável, o primeiro estágio do foguete não conseguiu pousar em uma plataforma no Atlântico e se perdeu durante a descida.

Nesta segunda tentativa, a Blue Origin tentará retornar ao primeiro estágio do foguete. Até o momento, apenas a SpaceX, empresa de Musk, conseguiu realizar esse feito.

CORRIDA ESPACIAL

As empresas concorrentes dos bilionários Musk e Bezos estão travando uma corrida espacial comercial que se intensificou recentemente, com a NASA, agência espacial federal dos EUA, abrindo licitação para sua planejada missão à Lua — em meio a reclamações de que a SpaceX estaria "atrasada".

O segundo mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, viu o governo pressionar a NASA para acelerar o processo de envio de uma missão tripulada à Lua, em meio a uma corrida com a China.

