Como seria a sua voz em Marte? Ouça simulação no site Nasa

Um estudo, apresentado na 53ª Conferência de Ciência Lunar e Planetária pelo cientista planetário Baptiste Chide, do Laboratório Nacional de Los Alamos, revelou como seria um diálogo em Marte.

Na pesquisa, foi concluído que as frequências altas chegam mais rápido do que as baixas, de acordo com informações do portal Yahoo Finanças.

Para revelar ao público a experiência de falar no espaço, os autores do levantamento desenvolveram um site, em parceria com a Nasa, em que o usuário consegue simular o efeito da atmosfera. Ele também revela outros sons, como o de um helicóptero e o vento.

Como seria a sua voz em Marte?

Para conseguir ouvir a voz em ambiente marciano, basta acessar o site do projeto e pressionar o microfone enquanto fala. Depois, é possível guardar a gravação e reproduzi-la.

Marte possui condições diferentes de ar, clima e atmosfera, por esse motivo os sons ficam diferentes do habitual.

Ainda segundo a publicação, a maior mudança no áudio seria para sons agudos, mais altos do que a maioria das vozes. Alguns sons a que estamos acostumados na Terra, como assobios, sinos ou cantos de pássaros, seriam quase inaudíveis em Marte.