Novo asteroide 'potencialmente perigoso' vai passar próximo da Terra; veja distância

O asteroide batizado de 7335 (1989 JA) tem aproximadamente 1,8 km de diâmetro e passará "relativamente perto" da Terra, nesta sexta-feira (27), segundo a Nasa. A distância de 4 milhões de quilômetros, no entanto, representa 10 vezes a existente entre o planeta e a Lua. As informações são do g1.

Por isso, o objeto celeste não representa nenhuma ameaça para a humanidade. A Nasa, agência governamental estadunidense de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, classificou o corpo como Asteroide Potencialmente Perigoso (PHA) apenas devido à distância com que passará "perto" da Terra.

Paul Chodas Diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da Nasa "Não há chance alguma de que este asteroide possa impactar a Terra. De fato, o sobrevoo de 27 de maio é o mais próximo que este asteroide se aproximará da Terra em pelo menos 2 séculos".

O 7335 está viajando a cerca de 13 mil km/h e foi capturado, em imagem, por uma foto do Projeto Telescópio Virtual.

"Pequeno demais"

Conforme o astrônomo Pedro Bernardinelli, em entrevista ao g1, apesar da classificação PHA, o asteroide não representa uma ameaça à Terra nem agora, nem em um futuro próximo.

"A ideia não é assustar, mas chamar atenção ao objeto para observadores", disse o especialista, também responsável por descobrir o cometa de maior núcleo já avistado pela ciência.

Além disso, acrescentou que o objeto não será possível ver a olho nu, para isso, precisaria ter um diâmetro maior ou estar mais perto. "O objeto é pequeno demais, (in)felizmente!", concluiu.