Veja cinco filmes para assistir no Dia da Preguiça, comemorado nesta quinta (7)

Nesta quinta-feira (7), o cansaço bate mais rápido, o sono chega mais cedo e o corpo amolece. Tudo por conta do Dia da Preguiça, data que celebra a importância de descansar, relaxar e lembrar de levar a vida de maneira mais leve.

Como um bom momento de descanso pode estar acompanhado de um belo filme, o Diário do Nordeste formulou uma lista com cinco filmes para aproveitar o Dia da Preguiça de forma sutil e sem esforço. Confira as indicações:

Curtindo a Vida Adoidado (1985)

Clássico da Sessão da Tarde, o filme mostra o contraste entre este dia de preguiça e um protagonista eletrizante. Ferris Bueller (Matthew Broderick) é um jovem astuto e inquieto e por isso, decide ele mesmo tirar um dia de folga. Na trama, ele engana seus pais dizendo que está doente para não ir à escola e, assim, convence o melhor amigo e a namorada a transformar a rotina monótona em uma série de acontecimentos marcantes.

De Volta Para o Futuro (1985)

Outro grande sucesso do mesmo ano que a indicação anterior, este filme também aborda as consequências de uma aventura inesperada. O longa acompanha Marty Mcfly, um adolescente que viaja para 30 anos no passado na máquina do tempo em forma de carro do Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd). Enquanto acha um jeito de voltar para casa, Mcfly precisa encarar um desafio que nunca pensou que enfrentaria: fazer os próprios pais se apaixonarem.

Escola do Rock (2003)

Jack Black interpreta um músico fracassado e frustrado com a própria vida e carreira. Sem ter para onde ir, ele decide se tornar professor em uma escola de ensino fundamental. Porém, ao invés de ensinar matemática ou gramática, ele decide montar uma banda de rock com os alunos e torná-los estrelas musicais.

A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971)

Inspirado no romance de Roald Dahl, esta obra mágica acompanha o pequeno Charlie realizando o maior sonho que qualquer criança poderia ter: conhecer a Fantástica Fábrica de Chocolate do Sr. Willy Wonka (Gene Wilder). Contudo, a aventura do jovem sofre desvios inesperados, quando ele descobre que aquele lugar mágico esconde mais segredos do que aparenta.

Sing: Quem canta seus males espanta (2016)

Com músicas atemporais e personagens antropomórficos carismáticos, o filme traz a rotina de aspirantes da música em busca de despontar em um show de talentos. Promovida por um coala ambicioso, a competição movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e US$ 100 mil de prêmio.