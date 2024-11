Paulo Vieira e Eduardo Sterblitch estreiam novo quadro do 'Domingão'; saiba mais

O ‘Domingão com Huck’ apresenta um novo quadro na edição deste domingo (10), na primeira parte do programa. Trata-se do ‘Tamanho Família’, que estreará com a participação dos humoristas e apresentadores Paulo Vieira e Eduardo Sterblitch.

Na atração, cada um dos famosos será acompanhado por três parentes. Eles terão a oportunidade de revisitar suas histórias em um jogo que promete ter momentos divertidos e emocionantes, mesclando momentos da trajetória dos dois.

A temporada contará com cinco episódios. Em cada um deles, as famílias disputarão provas diferentes em buscas de pontos, em tarefas que podem apresentar bastidores da vida do famoso. A ideia é revelar curiosidades da formação dos convidados.

Luciano Huck conduzirá o novo quadro e será responsável por apresentar o baú que estará com objetos que marcaram a história dos dois comediantes.

Legenda: Eduardo Sterblitch e Paulo Vieira participam do 'Tamanho Família' Foto: Beatriz Damy/Globo

Que horas começa o 'Domingão com Huck' hoje, domingo (10)?

O programa "Domingão com Huck" começa às 14h, na TV Globo, logo após o "Temperatura Máxima".

O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.