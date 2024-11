Chay Suede e Laura Neiva mostram as primeiras fotos de Ana, terceira filha do casal: 'Bem-vinda'

Fofura na área. Neste domingo (10), Laura Neiva, esposa de Chay Suede, apareceu nas redes sociais para revelar a terceira filha com o ator. Ana nasceu na última quinta-feira (7) e arrancou suspiros de usuários da internet.

No registro, Laura dá um beijo no rosto da pequena, ainda na maternidade. Na legenda, confirmou o sexo, nome da criança e data de nascimento. "Ana. 07/11/2024", escreveu. As informações são da Marie Claire.

Na sequência, foi a vez de Chay compartilhar uma foto segurando a filha nos braços. Ele declarou. "Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo!".

Descoberta

Chay Suede e Laura Neiva só descobriram o sexo da menina no dia do nascimento dela. O casal declarou, anteriormente, ter escolhido fazer surpresa com o parto da terceira filha. Eles já são pais de Maria, de 4 anos, e José, de 2 anos de idade.

Após as publicações nas redes, vários famosos vieram a público expressar a alegria pela conquista. "Coisa linda. Deus abençoe vocês!", desejou Isis Valverde. "Parabéns", afirmou Alessandra Negrini. "Que benção!", celebrou Preta Gil.

Marcos Veras, Leticia Sabatella, Ingrid Guimarães, Juliano Cazarré, José Loreto, Alexandre Neto, Gabz, Paula Burlamaqui e Regina Casé foram outros que também celebraram a chegada da criança.