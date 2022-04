Megan Fox bebe sangue do noivo Machine Gun Kelly; entenda

A atriz Megan Fox, noiva do músico Machine Gun Kelly, fez uma revelação polêmica nas redes sociais recentemente. A estrela de Hollywood afirmou que o casal bebeu o sangue um do outro depois do pedido de casamento.

Em entrevista para a revista Glamour britânica, da qual é capa digital de abril, Megan explicou o motivo da atitude, além de detalhar a quantidade consumida. “Olha, acho que beber o sangue um do outro pode ter confundido as pessoas e feito com que elas nos imaginassem com cálices, como se fôssemos personagens de ‘Game of Thrones’, bebendo sangue um do outro”, disse Fox.

“Foram apenas algumas gotinhas, mas, sim, consumimos o sangue um do outro na ocasião para propósitos ritualísticos apenas”, explicou.

Crenças

A artista também comentou sobre crenças e rituais que acredita. “Eu sou muito mais controlada. Eu leio cartas de tarô, curto astrologia e faço todas essas práticas metafísicas e meditação. E eu faço rituais na Lua Nova e na Lua Cheia e todo esse tipo de coisa. E tipo, quando faço isso, é como uma passagem, tem um propósito. É tudo controlado. Eu disse [depois do noivado]: ‘vamos pegar umas gotinhas de sangue e beber’”, revelou.

Megan ainda brincou ao falar sobre a personalidade do noivo. “Ele é muito mais casual, agitado e caótico, e ele está disposto a cortar o peito dele com cacos de vidro e dizer: ‘Leve minha alma’”, acrescentou Fox.

Anel de espinhos

Outro detalhe sobre o noivado do casal chamou a atenção dos fãs. O anel do compromisso foi feito com duas bandas magnéticas, compostas de esmeraldas e diamantes, e possui espinhos internos.

Megan Fox e Machine Gun Kelly assumiram o relacionamento após se conheceram durante as gravações do filme “Midnight in the Switchgrass”.