'Batman' tem novo longa confirmado e Robert Pattinson retornará ao papel

O último filme de 'Batman', com o ator Robert Pattinson, ganhará continuação nos cinemas, segundo anunciou a própria Warner Bros. Além da novidade, os estúdios pontuaram que o ator segue no papel do Homem-Morcego da DC Comics.

O anúncio foi feito durante a CinemaCon, que começou ainda na segunda-feira (26), nos Estados Unidos, e segue até a próxima quinta-feira (28).

Conforme informações divulgadas pela revista 'Variety', Matt Reeves, diretor do longa lançado em fevereiro deste ano, irá continuar no cargo e também à frente do roteiro.

Apesar da continuidade de Reeves, ainda não se sabe se Zoe Kravitz (Selina Kyle / Mulher Gato), Paul Dano (Charada) e Jeffrey Wright (Gordon) irão continuar na franquia. Além disso, não foi revelado a data de lançamento do projeto.

Último filme

No último filme, o anti-herói Batman (Robert Pattinson) investiga uma série de assassinatos em Gotham City. O longa opta por mostrar o vilão Charada, além dos personagens Pinguim (Colin Farrel) e Alfred (Andy Serkis).