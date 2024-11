Marquise garante concluir Transnordestina até 2028, caso vença licitação para 5 lotes restantes

A ferrovia Transnordestina pode ser concluída até o início de 2028, caso a Marquise Infraestrutura, responsável pelos seis lotes em construção no Ceará, execute os trechos restantes da linha férrea.

A informação foi divulgada por Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura. A empresa venceu a licitação e é responsável pela execução da ferrovia de Missão Velha a Quixeramobim.

Renan afirma que a construtora tem interesse de executar os lotes 7 e 11, que devem ser contratados ainda em 2024. Os lotes restantes, 8, 9 e 10, devem ser contratados em 2025.

A gente está em discussão avançada sobre o lote 7. E por todo o conhecimento que a gente tem, tem interesse também de participar do 11. [...] Se a Marquise pegasse esses outros lotes ano que vem, entregaria com certeza no fim de 2027 ou início de 2028”, afirmou.

A data é posterior ao prazo informado pelo Governo Federal. O presidente Lula manifestou, em evento no Ceará em agosto, a vontade de que a ferrovia fosse entregue ainda em 2026.

Renan Carvalho ressaltou que a Marquise é a empresa tem a melhor logística implantada e velocidade de resposta para as obras dos lotes finais, que chegam ao Porto do Pecém.

“O normal da ferrovia é ser construída a partir do porto. A Transnordestina, por uma série de fatores, foi feita o contrário. O que eles estão querendo agora é avançar do Pecém para cá, que é uma obra que tem mais interferência, tem gasodutos, tem um pouco de complexidade”, disse.

CONTRATO PARA LIBERAR RECURSOS DEVE SER ASSINADO NESTA QUINTA-FEIRA (28)

A assinatura do contrato de R$ 3,6 bilhões com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que permite a liberação de recursos para a Transnordestina, deve ocorrer nesta quinta-feira (28).

O chefe da Casa Civil, Rui Costa, visitou as obras no Ceará na última semana e já havia garantido a assinatura nesta semana. A data foi confirmada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, nesta quarta-feira (27), durante coletiva na Expolog, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

Veja também Negócios 'Transnordestina turística': trem de passageiros, de Teresina a Salvador, ligaria litoral do Nordeste Negócios Vulcabras entrega nova expansão de fábrica de Horizonte até janeiro e estuda aquisição de marcas Negócios Carrefour pede desculpas após boicote e elogia carnes brasileiras: 'Alta qualidade'

“O contrato do BNB tem recurso garantido para terminar a Transnordestina no estado do Ceará, anunciando a abertura de mais lote da Transnordestina e em dezembro outro lote, prevendo terminar a Transnordestina no Ceará ao final de 2026 ou primeiro trimestre de 2027”, afirmou o governador.

As obras da ferrovia não receberam nenhum repasse do Governo Federal em 2024, segundo o secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

PRIMEIROS SEIS LOTES NO CEARÁ CONCLUÍDOS ATÉ 2026

Mesmo que nenhum recurso tenha sido repassado para a empresa Transnordestina Logística S.A neste ano, as obras estão com andamento 'rigorosamente em dia', segundo Renan Carvalho.

Legenda: Veja como está a obra Foto: TLSA / Divulgação

Os seis primeiros lotes de ferrovia Transnordestina no Ceará, de Missão Velha a Quixeramobim, devem ser entregues no primeiro semestre de 2026, segundo o diretor da Marquise Infraestrutura.

“Nós estamos de vento em popa, tocando com tudo. Evidentemente, com uma obra desse porte gigantesco, nós temos um aporte financeiro [próprio] porque tem o prazo de pagamento. Então existe um desencaixe de caixa forte, mas não há atraso no repasse deles”, disse.

A Transnordestina irá ligar a cidade de Eliseu Martins, no sertão do Piauí, ao Porto do Pecém. A linha férrea deve passar por 53 municípios do Piauí, Pernambuco e Ceará, impulsionando o transporte de cargas.

Ao todo, a ferrovia no Ceará terá 608 km e funcionará com três terminais de carga. Um dos terminais, com foco em grãos, ficará na região entre Iguatu e Quixadá.