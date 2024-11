Carrefour pede desculpas após boicote e elogia carnes brasileiras: 'Alta qualidade'

O Carrefour ainda afirmou que "garante legitimamente aos agricultores franceses, mergulhados numa crise grave, a sustentabilidade do nosso apoio e das nossas compras locais".

Carne brasileira é de "alta qualidade"

No mesmo texto, o Carrefour elogiou a produção de carnes brasileiras e reconheceu a parceria com o trabalho agrícola no País como "construtiva".

"Temos orgulho de ser o principal parceiro e um promotor histórico da agricultura brasileira. Melhor do que ninguém, entendemos os padrões seguidos pela carne brasileira, sua alta qualidade e seu sabor", completa a declaração.

A companhia também frisou que nunca quis opor a produção francesa de carnes à agricultura brasileira. "Os nossos dois países do coração têm em comum o amor à terra, à sua cultura e à boa comida", finalizam.

Tensão com o Mercosul

As disputas entre o Carrefour e os frigoríficos brasileiros surgiu na semana passada, após uma carta do CEO do grupo, Alexandre Bompard, afirmar que a rede deixaria de comprar carne do Mercosul para o mercado francês.

Segundo o gestor, a sua decisão foi motivada após ouvir o “desânimo e a raiva” dos agricultores franceses, que são contrários à proposta de acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul.

A medida afetou 150 dos 540 estabelecimentos da rede no Brasil no último fim de semana. Cerca de 50 caminhões com carne destinados aos hipermercados do grupo, Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, tiveram entregas. Segundo informações do Estadão, 30% a 40% das gôndolas do Grupo Carrefour já se percebe desabastecimento do produto.