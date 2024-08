Lula cobra entrega da Transnordestina: 'Coloca três turnos de trabalho porque esse país tem pressa'

Durante assinatura de liberação de recursos para a conclusão da Ferrovia Transnordestina nessa sexta-feira (2) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que as obras da linha férrea fossem aceleradas e, se possível, ter trabalhadores na construção durante três turnos.

O recado foi direcionado para o ministro dos Transportes, Renan Filho, e também para Tufi Daher Filho, presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), empresa responsável pela construção da ferrovia.

Lula pressionou ambos para garantir que a obra seja concluída dentro do calendário eleitoral de 2026, último ano do terceiro mandato presidencial do petista.

Todo dia tem que ligar, ministro (Renan Filho). E se for necessário coloca três turnos (de trabalho), porque esse país tem pressa". Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República

O tom de cobrança foi o mesmo adotado por Renan Filho em fala anterior a do presidente Lula. Durante o discurso, o ministro garantiu que serão liberados os recursos necessários; em contrapartida, pediu o compromisso de Tufi Daher para que a TLSA "entregar a Transnordestina pronta no ano de 2026, respeitando o cronograma eleitoral".

Cobranças direcionadas ao BNDES

Ainda durante o discurso, Lula cobrou o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, para acelerar a liberação dos recursos necessários para a conclusão da Transnordestina.

O presidente da República pretende, antes do início da campanha presidencial de 2026, fazer um jantar de inauguração da ferrovia e chegar até o Porto do Pecém utilizando os novos trilhos construídos pela TLSA.

"Aloizio Mercadante, meu caro, estou te convidando primeiro para liberar os recursos para fazer a ferrovia. Segundo, estou te convidando porque vamos fazer um jantar, antes de eu deixar a Presidência, andando de onde for até chegar aqui no porto", propõe.

Legenda: Lula e Tufi Daher Filho se cumprimentam após cobranças para conclusão da Transnordestina em 2026 Foto: Thiago Gadelha

Continuando com tom de cobrança, Lula reforçou o compromisso em concluir a Transnordestina em 2026. O projeto da ferrovia foi iniciado ainda durante o primeiro mandato do petista, em 2006, e se arrasta em obras há 18 anos.

Essa ferrovia tem que ser inaugurada em 2026, porque não quero terminar o meu mandato e deixar coisa para fazer, porque se quem vier for uma praga, não faz. Eu quero fazer". Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República

Tufi Daher afirma que Transnordestina será concluída no prazo

Após ser pressionado a entregar a obra da Transnordestina dentro do calendário eleitoral de 2026, Tufi Daher afirmou que as obras da ferrovia serão finalizadas. "Sabe por quê? Porque o senhor é obstinado, e eu também sou. Se o Ministro dos Transportes me ligar às 3 horas da manhã, eu não deixo dar dois toques no meu celular. Estou pronto para atender e para resolver aquilo que precisa ser resolvido".

O executivo responsável pela ferrovia reforça que ela é um dos maiores equipamentos logísticos, não só do país, como do mundo. "Os desafios são enormes para a gente acabar no final de 2026, não tenho dúvida nenhuma disso. Uma ferrovia dessa precisa de capital intensivo, como essas liberações que o senhor me prometeu dia 5 de abril, em Iguatu (CE), e está cumprindo aqui hoje".

Chegada ao Pecém e à bacia leiteira cearense

Tufi falou dos desafios de liberação das verbas e aditivos contratuais, citando participantes ativos desse processo, como o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara e a Sudene, para ainda em agosto ser assinado um aditivo. "Mais do que isso, se a gente conseguir liberar essa parcela do BNDES, vou contratar essa obra toda".

Ele ainda afirma que com a liberação de recursos não irá seguir a ordem cronológica dos lotes, como 7, 8, 9, por exemplo. "Vou começar a fazer do 11 para lá também, (começar) aqui do Porto do Pecém".

O presidente da TLSA comentou sobre a Transnordestina ter uma esteira de quase quatro quilômetros com capacidade de carregar um navio de quase 160 toneladas.

Legenda: Lula e Tufi Daher Filho discursam sobre agilidade nas obras da Transnordestina Foto: Thiago Gadelha

Ainda sobre as entregas de obra e prazos da Transnordestina, um terminal no Piauí, mais precisamente em São Miguel do Fidalgo, deve ser entregue em 2025 para o começo do transporte de soja e milho para a bacia leiteira cearense, concentrada no Sertão Central do Estado.

"De mim, você pode esperar o máximo compromisso e se liberar os recursos não vai faltar obstinação para gente entregar porque o senhor merece", reforça Tufi em resposta ao pedido do presidente.