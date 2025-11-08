Diário do Nordeste
Em franca expansão, setor de estética abre 1,6 mil clínicas no Ceará e prevê faturar R$ 9,5 bilhões

Mercado valoriza profissionais que estudam e inovam.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Profissional realiza procedimento estético facial em mulher deitada, com luvas azuis e equipamento dermatológico.
Legenda: Só em Fortaleza, o crescimento no número de novas empresas de estética foi de 8%.
Foto: Freepik

O Ceará registrou a abertura de 1.668 clínicas de estética somente no primeiro semestre deste ano, conforme dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec). Desse total, 716 dos novos negócios concentram-se na Capital.

Diante desse cenário, o segmento prevê faturar R$ 8,8 bilhões este ano, um crescimento de 10% em relação ao ano passado, quando registrou cerca de R$ 8 bilhões. 

Já para 2026, a alta esperada está entre 7% e 9%, podendo alcançar R$ 9,5 bilhões, segundo Tatianne Teófilo, especialista do setor e representante do evento Estética in Nordeste. A previsão engloba valores com serviços, produtos e educação.

Quais segmentos estão mais aquecidos

O levantamento, que considera o número de aberturas de empresas, compara os períodos de janeiro a junho de 2024 e 2025, levando em consideração diferentes Classificações Nacionais de Atividades Econômicas (CNAEs) que abrangem o setor.

Entre eles, estão as atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (limpeza de pele, massagem estética, depilação, bronzeamento artificial e outros tratamentos de beleza) e atividades de atenção à saúde humana não especificadas (procedimentos que envolvem injetáveis, como aplicação de toxina botulínica, entre outros).

Na visão de Tatianne Teófilo, o setor, que abrange áreas como bem-estar, estética corporal e facial, emagrecimento e cirurgias reparadoras e estéticas, segue crescendo todos os anos. Para ela, essa expansão constante é impulsionada por fatores como:

  • Crescimento do consumo de serviços voltados ao bem-estar e à beleza, desde tratamentos básicos até procedimentos mais complexos, como cirurgias estéticas;
  • Modernização das clínicas, com a incorporação de novas tecnologias;
  • Aumento do ticket médio dos procedimentos;
  • Aumento de usuários, com mais homens e público de classes sociais variadas buscando e tendo acesso a esses serviços;
  • Aumento no leque de profissionais capacitados para realizar os procedimentos, já que, atualmente, além de médicos e fisioterapeutas, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros e biomédicos podem atuar em algum ramo da estética;
  • Indústrias brasileiras produzindo equipamentos de alta qualidade e barateando custos.

“As pessoas não desejam mais envelhecer sem qualidade. A abordagem mais ampla da estética, que alia aparência, saúde e bem-estar, vem fortalecendo a integração de serviços multidisciplinares, como estética, cirurgia e outras especialidades, e deve continuar a impulsionar o setor nos próximos anos”
Tatianne Teófilo
Representante do evento Estética in Nordeste
 

Para os próximos anos, a expectativa da especialista é que o Ceará mantenha a posição positiva frente ao cenário nacional. De acordo com ela, o Estado se destaca por apresentar grande variedade de distribuidores de dermocosméticos.

A tendência, segundo Tatianne, é que o setor caminhe para uma consolidação baseada na inovação tecnológica, com novas soluções em tratamentos de rejuvenescimento facial e íntimo e tratamento do lipedema. 

A profissionalização da gestão, com foco nas áreas comercial e de vendas, também deve ser um ponto fundamental nesse processo, “transformando clínicas e centros de estética em negócios estruturados, com gestão administrativa eficiente, uso de sistemas de controle e tecnologias que garantam resultados reais”, destaca. 

Mercado valoriza profissionais que estudam e inovam 

Foto de uma palestrante durante o evento.
Legenda: O Estética In Nordeste ocorre de 8 a 10 de novembro.
Foto: Divulgação

A esteticista, cosmetóloga e professora universitária Renata Helena Souza Guerra é uma das profissionais que têm lucrado com o setor. Inserida no mercado da estética desde 2013, ela conta que a carreira só cresceu desde então

Atualmente, Renata trabalha em diversas frentes: atendimento clínico especializado em estética avançada, docência no ensino superior, palestras e formações profissionais, projetos educacionais, eventos técnicos e empreendendo em um modelo integrativo de estética.

Segundo ela, esse crescimento confirma que o mercado valoriza profissionais que estudam, inovam, e trabalham com rigor técnico e ética

“O desempenho tem sido extremamente positivo, tanto em resultados clínicos quanto em expansão de atuação. Acredito que a estética, quando feita com ciência, técnica e propósito, promove saúde, acolhe histórias e potencializa identidades”, revela. 

Apesar de alguns desafios, como a banalização técnica, garantir segurança e equilibrar ciência, inovação e humanização no atendimento, Renata defende que o setor apresenta vantagens claras, como a valorização social, trabalhar com tecnologias avançadas e transformar vidas

“Para mim, a estética é uma interseção entre ciência, cuidado e propósito. E é exatamente isso que torna esse mercado tão desafiador, e, ao mesmo tempo, tão extraordinário”
Renata Helena Souza Guerra
Esteticista, cosmetóloga e professora universitária

Conheça o Estética In Nordeste

A 7ª edição do Estética In Nordeste ocorre de 8 a 10 de novembro, das 10h às 19h, no Centro de Eventos do Ceará. 

Com expectativa de alcançar mais de R$ 48 milhões em negócios e cerca de 36 mil participantes, a iniciativa reúne os principais players do mercado e oferece oportunidades de atualização profissional, networking e geração de negócios

Temas como Estética Personalizada com IA, Harmonização sem agulhas, Harmonização Masculina e Ressignificação do envelhecimento são alguns dos destaques desta edição. 

O grupo Estética In atua em todo o Brasil e oferece plataformas para debates, divulgação de pesquisas e técnicas avançadas, tendências e protocolos inovadores para profissionais do setor, além de suporte em gestão de carreira e marketing pessoal.

SERVIÇO: Estética In Nordeste 2025

Data: 8 a 10 de novembro de 2025

Horário: 10h às 19h

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Mais informações: esteticainnordeste.com.br  / Instagram: @esteticainnordeste

 

