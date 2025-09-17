Diário do Nordeste
Coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica

Algumas alergias e doenças dermatológicas podem afetar a qualidade de vida do paciente

Beatriz Rabelo
Imagem de uma mãe olhando a cabeça da filha
Legenda: Caso a coceira persista, é preciso buscar um médico especialista
Foto: Shutterstock/Pixel-Shot

A sensação de sentir a cabeça coçando mesmo após o banho pode estar relacionada com questões dermatológicas ou até agentes externos. Em entrevista ao Diário do Nordeste, a médica dermatologista Juliana Pinheiro Teixeira* explicou que fatores como poluição e acúmulo de sebo podem agravar o desconforto. 

No entanto, algumas questões de saúde são responsáveis por causar descamação, vermelhidão, queda de fios e alergias. Os diferentes tipos e as causas das alergias e infecções foram detalhados pela especialista, que alertou ainda sobre quando buscar ajuda de um médico. 

Imagem de cabeça com alergia, para matéria sobre Coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica
Legenda: Caso o paciente apresente descamação e vermelhidão do couro cabeludo, a especialista recomenda buscar um médico dermatologista
Foto: Shutterstock/Janeberry

O que pode estar causando coceira no couro cabeludo, que não seja piolho?

A especialista detalhou que a coceira no couro cabeludo pode ser uma questão passageira. No entanto, o paciente deve ficar atento quando a coceira vem acompanhada de: 

  • Descamação;
  • Vermelhidão;
  • Queda de fios. 

Caso apresente algum desses sintomas, é preciso prestar atenção, uma vez que esses sinais podem indicar doenças inflamatórias ou infecciosas. Nessas situações, devem buscar avaliação de médico dermatologista. 

Por que o couro cabeludo pode coçar mesmo quando está limpo?

Mesmo com uma boa higiene, o couro cabeludo ainda pode apresentar coceira. Isso ocorre principalmente em pessoas com condições inflamatórias, como dermatite seborreica e psoríase. Nesses casos, pode ocorrer um aumento da produção de sebo.

Imagem de um couro cabeludo descascando, para matéria sobre coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica
Legenda: A psoríase não é uma doença transmissível
Foto: Shutterstock/design_cam

"Fatores psicossomáticos também podem provocar desconforto, levando alguns pacientes a apresentar coceira mesmo sem causa dermatológica", acrescentou a médica Juliana.

O que pode ser coceira no couro cabeludo e suas causas? 

A dermatologista explicou que além das doenças inflamatórias, como psoríase e dermatite seborreica, a coceira pode ser causada por diversos motivos, como:

  • Pediculose; 
  • Infecções fúngicas;
  • Dermatite de contato;
  • Dermatoses psicossomáticas.

"Também podem estar envolvidos fatores externos como acúmulo de sebo e poluição, que agravam o desconforto", acrescentou a médica. 

Caspa e dermatite seborreica

A caspa, ou dermatite seborreica, é um tipo de dermatite responsável por causar coceira e, em casos mais graves, dor. A irritação de causa desconhecida faz com que as células do couro cabeludo se multipliquem de forma excessiva e gere descamação. Ela pode surgir na cabeça, e afetar os cílios e supercílios.

Imagem de uma menina com caspa no cabelo para matéria sobre coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica
Legenda: A caspa é conhecida por ser uma dermatite que causando coceira e dor, sendo identificada principalmente pelo "pó branco"
Foto: Shutterstock/Parkin Srihawong

Psoríase

Sendo uma doença crônica da pele, a psoríase ocorre com a presença de manchas róseas ou vermelhas com escamas secas esbranquiçadas. A causa da psoríase é desconhecida, mas afeta de 1% a 3% da população, entre homens e mulheres. 

Imagem de uma com uma irritação para matéria sobre coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica
Legenda: A psoríase se caracteriza pela presença de manchas róseas ou vermelhas com escamas secas esbranquiçadas na pele
Foto: Shutterstock/Wisely

Piolho ou pediculose 

A pediculose da cabeça se configura como a infestação dos cabelos pelo parasita Pediculus humanus, segundo o Ministério da Saúde (MS). Os piolhos são insetos pequenos que se proliferam a partir da transmissão direta. Ou seja, é preciso ter contato com bonés, chapéus, escovas de cabelos ou pentes contaminados. 

Mais comum em crianças, a coceira intensa é um dos principais sintomas da pediculose, que incomoda principalmente a parte de trás da cabeça. 

Imagem de uma mãe tirando piolho da cabeça da filha, para matéria sobre coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica
Legenda: O tratamento para piolho deve ser feito com o remédio adequado
Foto: Shutterstock/Adriaticfoto

Alergia (dermatite de contato) 

A alergia ou dermatite de contato é uma condição crônica e inflamatória da pele. Assim como a pediculose, é mais comum em crianças. Além das lesões, também causam coceira, conforme detalhou o Ministério da Saúde em uma cartilha sobre o assunto. 

Foliculite 

Conhecida por ser uma infecção na pele que causa folículos pilosos, a foliculite pode ter várias causas. Dentre elas, estão: 

  • Vírus;
  • Infecção bacteriana ou fúngica;
  • Inflamação de pelos encravados.

Na pele, essa infecção se apresenta no formato de pequenas espinhas com pontas brancas. Como a maioria dos casos é superficial, eles podem coçar e doer.  

Infecções fúngicas 

As micoses são infecções causadas por fungos, podendo surgir por diversos fatores, inclusive climáticos, como clima, umidade, solo ou vegetação. A piedra branca é uma das micoses superficiais, causada por fungos que invadem as camadas da pele ou pelo. 

