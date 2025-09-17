Coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica

A sensação de sentir a cabeça coçando mesmo após o banho pode estar relacionada com questões dermatológicas ou até agentes externos. Em entrevista ao Diário do Nordeste, a médica dermatologista Juliana Pinheiro Teixeira* explicou que fatores como poluição e acúmulo de sebo podem agravar o desconforto.

No entanto, algumas questões de saúde são responsáveis por causar descamação, vermelhidão, queda de fios e alergias. Os diferentes tipos e as causas das alergias e infecções foram detalhados pela especialista, que alertou ainda sobre quando buscar ajuda de um médico.

Legenda: Caso o paciente apresente descamação e vermelhidão do couro cabeludo, a especialista recomenda buscar um médico dermatologista Foto: Shutterstock/Janeberry

O que pode estar causando coceira no couro cabeludo, que não seja piolho?

A especialista detalhou que a coceira no couro cabeludo pode ser uma questão passageira. No entanto, o paciente deve ficar atento quando a coceira vem acompanhada de:

Descamação;

Vermelhidão;

Queda de fios.

Caso apresente algum desses sintomas, é preciso prestar atenção, uma vez que esses sinais podem indicar doenças inflamatórias ou infecciosas. Nessas situações, devem buscar avaliação de médico dermatologista.

Por que o couro cabeludo pode coçar mesmo quando está limpo?

Mesmo com uma boa higiene, o couro cabeludo ainda pode apresentar coceira. Isso ocorre principalmente em pessoas com condições inflamatórias, como dermatite seborreica e psoríase. Nesses casos, pode ocorrer um aumento da produção de sebo.

Legenda: A psoríase não é uma doença transmissível Foto: Shutterstock/design_cam

"Fatores psicossomáticos também podem provocar desconforto, levando alguns pacientes a apresentar coceira mesmo sem causa dermatológica", acrescentou a médica Juliana.

O que pode ser coceira no couro cabeludo e suas causas?

A dermatologista explicou que além das doenças inflamatórias, como psoríase e dermatite seborreica, a coceira pode ser causada por diversos motivos, como:

Pediculose;

Infecções fúngicas;

Dermatite de contato;

Dermatoses psicossomáticas.

"Também podem estar envolvidos fatores externos como acúmulo de sebo e poluição, que agravam o desconforto", acrescentou a médica.

Caspa e dermatite seborreica

A caspa, ou dermatite seborreica, é um tipo de dermatite responsável por causar coceira e, em casos mais graves, dor. A irritação de causa desconhecida faz com que as células do couro cabeludo se multipliquem de forma excessiva e gere descamação. Ela pode surgir na cabeça, e afetar os cílios e supercílios.

Legenda: A caspa é conhecida por ser uma dermatite que causando coceira e dor, sendo identificada principalmente pelo "pó branco" Foto: Shutterstock/Parkin Srihawong

Psoríase

Sendo uma doença crônica da pele, a psoríase ocorre com a presença de manchas róseas ou vermelhas com escamas secas esbranquiçadas. A causa da psoríase é desconhecida, mas afeta de 1% a 3% da população, entre homens e mulheres.

Legenda: A psoríase se caracteriza pela presença de manchas róseas ou vermelhas com escamas secas esbranquiçadas na pele Foto: Shutterstock/Wisely

Piolho ou pediculose

A pediculose da cabeça se configura como a infestação dos cabelos pelo parasita Pediculus humanus, segundo o Ministério da Saúde (MS). Os piolhos são insetos pequenos que se proliferam a partir da transmissão direta. Ou seja, é preciso ter contato com bonés, chapéus, escovas de cabelos ou pentes contaminados.

Mais comum em crianças, a coceira intensa é um dos principais sintomas da pediculose, que incomoda principalmente a parte de trás da cabeça.

Legenda: O tratamento para piolho deve ser feito com o remédio adequado Foto: Shutterstock/Adriaticfoto

Alergia (dermatite de contato)

A alergia ou dermatite de contato é uma condição crônica e inflamatória da pele. Assim como a pediculose, é mais comum em crianças. Além das lesões, também causam coceira, conforme detalhou o Ministério da Saúde em uma cartilha sobre o assunto.

Foliculite

Conhecida por ser uma infecção na pele que causa folículos pilosos, a foliculite pode ter várias causas. Dentre elas, estão:

Vírus;

Infecção bacteriana ou fúngica;

Inflamação de pelos encravados.

Na pele, essa infecção se apresenta no formato de pequenas espinhas com pontas brancas. Como a maioria dos casos é superficial, eles podem coçar e doer.

Infecções fúngicas

As micoses são infecções causadas por fungos, podendo surgir por diversos fatores, inclusive climáticos, como clima, umidade, solo ou vegetação. A piedra branca é uma das micoses superficiais, causada por fungos que invadem as camadas da pele ou pelo.

Dermatoses psicossomáticas

As dermatoses psicossomáticas são as doenças de pele que se manifestam ou pioram por influência de fatores emocionais, como estresse e ansiedade.

Nesses casos, em que não há uma causa dermatológica evidente, os pacientes podem apresentar:

Coceira persistente;

Descamação;

Vermelhidão.

Quais produtos usar para cuidados capilares?

Em relação aos produtos indicados para cuidados capilares, Juliana alertou para a importância de evitar o uso excessivo de cosméticos como sprays e fixadores.

"Seus resíduos podem irritar o couro cabeludo e se acumular na haste capilar, provocando o chamado 'build-up', que deixa os fios pesados e opacos", explicou.

Por isso, cada pessoa deve buscar os produtos adequados para seu tipo de cabelo, por exemplo, para cabelos lisos ou cacheados. A escolha deve ser criteriosa e, quando possível, orientada pelo dermatologista, a fim de assegurar a saúde dos fios e da pele do couro cabeludo.

Como evitar a coceira na cabeça?

Dentre algumas medidas que podem ser tomadas para evitar a coceira na cabeça, estão:

Evitar uso de água muito quente durante a lavagem, pois resseca a pele e pode intensificar a coceira;

Evitar o compartilhamento de pentes, escovas, bonés e acessórios de cabelo em casos de quadros infecciosos;

Realizar o acompanhamento regular com o dermatologista nos casos inflamatórios, para controlar as crises;

Resistir ao hábito de coçar, pois a fricção causa pequenas lesões que favorecem a entrada de microrganismos.

Além disso, uma rotina de higiene adequada, com produtos compatíveis com cada tipo de couro cabeludo, ajuda a preservar o equilíbrio da pele.

"Minimizar a exposição à poluição também é uma medida importante. Por fim, como fatores emocionais podem intensificar o prurido, investir em hábitos que promovam bem-estar físico e mental completa a estratégia de prevenção". Juliana Pinheiro Teixeira Médica dermatologista

Como aliviar coceira na cabeça?

Para aliviar a coceira de modo eficaz, é preciso identificar a causa do incômodo. Em geral, Juliana explicou que a utilização de shampoos com agentes antifúngicos e loções anti-inflamatórias podem ajudar.

Porém, os pacientes com quadros de dermatite de contato precisam buscar fórmulas sem o agente causador. "Pacientes com infecções fúngicas devem fazer uso de terapia fúngica direcionada. Sempre que possível, a indicação deve ser personalizada pelo dermatologista", concluiu.

*Juliana Pinheiro Teixeira, médica dermatologista, que integra a direção da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Ceará