Xô, caspa! Saiba como evitar e o que usar para tratar a dermatite seborreica

Descamação, coceira e vermelhidão. Quem sofre com caspa conhece bem esse cenário. Além do incômodo pelos sintomas da dermatite seborreica, o caso exacerbado pode afetar a qualidade de vida e ainda a auto estima da pessoa, já que, dependendo da quantidade, o ‘pó branco’ pode se tornar até facilmente visível.

Existem no mercado diversas opções de produtos pro tratamento dessa condição crônica, dentre eles: shampoos, medicamentos tópicos e orais, tônicos naturais. Mas a doença é multifatorial e são necessários alguns cuidados pra conseguir uma melhora do quadro.

A dermatologista e tricologista Andréia Mendes explica que existem alguns fatores que são genéticos que afetam o surgimento da condição e outros externos, como alimentação, estresse, prática de atividade física, fatores climáticos, higiene adequada, alterações hormonais, alergias e outros.

Por isso, se você apresentar dermatite, é ideal acompanhar os sintomas e analisar o que pode piorar o quadro, já que, conforme a médica, a doença, por ser crônica, vai ter período de exacerbação e de remissão.

O que é a caspa?

A especialista em tricologia e química Lívia Ribeiro diz que a caspa é uma dermatite que acomete o couro cabeludo e outras regiões, causando coceira e, em alguns casos, dor.

Lívia Ribeiro especialista em tricologia “Surge de uma irritação de causa desconhecida, fazendo com que as células do couro cabeludo se multipliquem de forma excessiva e gere uma descamação”.

E não é só no couro cabeludo que a condição pode aparecer. Segundo Andréia, a caspa pode afetar outras áreas do corpo, como o supercílio, os cílios, o conduto auditivo externo, a região atrás da orelha, o tronco, etc.

Eu, por exemplo, sofro com a dermatite há algum tempo e, às vezes, ela teima em aparecer na região do rosto próxima às orelhas. Em períodos de crise, a descamação é intensa e, no começo, eu achava que era apenas a pele ressecada.

E como prevenir?

Embora seja uma condição sem cura, é super possível controlar novas crises com alguns cuidados básicos. Lívia orienta que, após lavar o cabelo, deve-se evite abafar a região com o uso de bonés, capacetes e chapéus constantemente.

“O uso desses acessórios impede que o ar possa ajudar a secar seus cabelos, criando um espaço úmido e escuro - ótimo para proliferação de fungos”, pontua.

Além disso, é importante evitar o uso de água muito quente e lavar bem os cabelos e, no mínimo, duas vezes por semana. “A limpeza correta vai retirar todos os resquícios de sujeira, poluição e produtos cosméticos. Retirá-los impedirá o acúmulo excessivo que pode servir de matéria orgânica para a proliferação de fungos”, explica a especialista.

Andréia acrescenta a importância de gerenciar o estresse também, já que os fatores emocionais também são causa para a caspa, pra isso, deve-se fazer uma higiene do sono, atividade física, alimentação adequada.

Andréia Mendes dermatologista “Quando somos um embrião, é como se fosse um bolo de rolo, temos 3 folhetos, o de dentro, o do meio e o de fora. O mais externo se chama ectoderma, vai formar a pele e seus anexos (cabelo, unha glândulas sudoríparas e sebáceas) e o sistema nervoso central. Isso explica porque a pele e o SNC são intimamente conectados”.

Saiba como fazer a higienização correta do cabelo:

Quando notar a presença de caspas no seu couro cabeludo, tente observar se elas estão concentradas numa única área ou em todo o couro cabeludo. Depois disso você pode lavar o cabelo com um shampoo próprio para caspas com o auxílio de uma escovinha capilar ou com os próprios dedos. Na área acometida pela caspa, faça bastante movimentos circulares para que a limpeza seja profunda. Se depois da primeira lavagem o problema persistir, procure o auxílio de um dermatologista ou terapeuta capilar, eles poderão informar se a sua caspa é causa apenas pela lavagem inadequada ou por algum outro problema que precise de intervenção de um profissional.

Não tem cura, mas tem tratamento

O tratamento, conforme a dermatologista, é amplo e depende do caso do paciente, podendo ser usado shampoos anticaspa, medicamentos ou produtos naturais. Ativos como cetoconazol e piritionato de zinco são alguns que auxiliam na melhora do quadro.

Legenda: Óleos essenciais como o de alecrim e o de melaleuca podem auxiliar no controle da caspa Foto: Shutterstock

Outra sugestão da médica são os óleos essenciais, especialmente o de alecrim e o de melaleuca, que ajudam bastante. “É ótimo acrescentar esses ativos nos produtos manipulados, por exemplo”. Como opção natural também tem o consumo oral de probióticos, micro-organismos vivos que melhoram o equilíbrio da microbiota intestinal

Casos mais graves são tratados com corticoide e, em último caso, associar à fototerapia. “Temos compostos de fotobiomodulação, a luz, que ajudam a acamar a pele. Uma das características que é a pele tá avermelhada, esse eritema conseguimos resolver com a fototerapia”.

A troca das fronhas e lençóis da cama também é essencial no tratamento. A orientação da médica é que, quem não tem cabelo muito oleoso, a troca tem que ser feita semanalmente, já nos casos de óleo excessivo ou uso de produtos de uso noturno nos fios, o período deve ser de 3 a 4 dias.