Guia definitivo de cuidados com a depilação a laser, na cera, linha ou lâmina

Se você, assim como eu, optou pela depilação pra retirar os pelinhos que desagradam no corpo, deve ter dúvidas ainda sobre como ter o melhor resultado com a infinidade de métodos existentes: cera, laser, lâmina, creme depilatório e linha. São diversas opções que, a depender dos cuidados aplicados, podem ter resultado mais ou menos satisfatório.

Por anos, fui refém da depilação na cera. Com pelos em diversas regiões do corpo por causa da SOP (Síndrome do Ovário Policístico), recorria ao lenço de TNT e à mistura de mel de abelha com limão para retirá-los. Mas eu sempre sofri com a foliculite e o encravamento constante dos pelinhos, o que eu não sabia é que alguns cuidados poderiam evitar esse processo.

Para isso, a fisioterapeuta dermatofuncional Jéssica Marques conta que o ideal é a realizar uma esfoliação das regiões que vão ser depiladas além de sempre hidratar a pele. “Esfoliando a gente livra os pelinhos que estão colados na pele e, assim, evita foliculite”.

Mas não é só as pessoas que optam pelo método da cera que se beneficiam desses cuidados. De acordo com Jéssica, a esfoliação ainda retira a camada de pele morta facilitando o deslize da lâmina de depilação e o alcance do creme depilatório, por exemplo.

Não usar óleos e hidratantes antes

A depiladora Hozana Bento acrescenta ainda que, no caso da depilação na cera, não se deve usar óleos ou cremes de hidratação logo antes do procedimento, pois pode prejudicar o procedimento.

Se for a depilação íntima, o recomendado também é usar sabonetes mais neutros e no resto do corpo não usar desodorante pra evitar quebrar o pelo.

Hozana Bento depiladora “Se tiver usando algum ácido, não pode usar cera quente porque pode manchar a pele ou causar alguma lesão dependendo do ácido. Se for um ativo mais forte, o ideal é passar de uma a duas semanas sem usar, se for um menos forte, um ou dois dias antes”.

Já depois, Hozana afirma que não é indicado entrar em piscina por pelo menos 24 horas e não se expor ao sol.

Método a laser

Antes de saber dessas dicas, acabei recorrendo à depilação a laser, que funciona queimando a raiz do pelo e promete ser definitiva. Nesse caso, Jéssica indica ficar, pelo menos, 15 dias antes e depois do procedimento sem pegar sol e manter a região sempre bem hidratada.

Jéssica Marques fisioterapeuta dermatofuncional “É importante que a paciente esteja com a pele bem hidratada, porque o laser gera um calor nos tecidos. O alvo do laser é a melanina do pelo, quando ela tá muito bronzeada tem um aumento da melanina na pele então o risco de queimadura se torna maior”.

Além disso, o sol tende a ressecar a pele, por isso, o ideal é evitar a exposição por alguns dias em todos os métodos de depilação.

Lâmina depois do banho

Outra sugestão da dermatofuncional pra quem usa a lâmina é fazer a raspagem dos pelos só depois do banho, quando a pele está mais úmida, e ainda fazer o movimento sempre no sentido do pelo, o que evita cortes e o encravamento.

"Indico usar um creme específico pra depilação na lâmina, porque a textura desses produtos beneficia o deslizar da lâmina, mas caso não tenha o creme, pode usar o sabonete na região, dar uma esfregadinha com a mão e fazer a raspagem”, sugere.

Legenda: No caso da lâmina, o recomendado é fazer a a raspagem após o banho Foto: Shutterstock

A troca da lâmina com frequência também ajuda a obter o melhor resultado. O ideal é usar uma por apenas três vezes e é importante ainda ter cuidado com o uso pra não apresentar ferrugem, ou seja, guarde em um local seco, pois a umidade favorece a proliferação de bactérias.

Água gelada pra acalmar

Essa ‘agressão’ à pele pode causar irritações, especialmente em quem tem a pele mais sensível, por isso, uma boa forma de amenizar esse processo é utilizar loções calmantes, mas se não tiver, Jéssica afirma que a água gelada ajuda.

Depois do procedimento, seja ele qual for o método escolhido, a fisioterapeuta diz que é ideal usar roupas leves e mais folgadas, o que ajuda a reduzir o atrito e aumentar a irritação a pele.

