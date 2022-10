Bichectomia sem cirurgia? Conheça os emptiers, tratamento que esvazia gordura localizada

Adotada como procedimento estético e tendência nos últimos anos, a bichectomia invadiu os consultórios de cirurgiões dentistas com uma alta demanda. Basicamente, consiste numa cirurgia irreversível para retirada das bolas de Bichat (bolsas de gordura localizadas nas bochechas), afinando o rosto e demarcando as maçãs.

Apesar de ser uma cirurgia relativamente simples, o procedimento é invasivo e não passível de reversão. É preciso ter cuidado, inclusive, com a banalização já que, a depender do profissional ou do tipo de rosto, o resultado pode não ser o esperado.

Hoje, já é possível ter uma melhora do contorno facial com outros procedimentos estéticos menos invasivos. Uma novidade nos consultórios dermatológicos são os emptiers, um tratamento que consiste na aplicação de substância injetáveis que ‘esvaziam’ gordura localizada, conforme explica a médica dermatologista Aline Proença.

Aline Proença dermatologista “As substâncias usadas promovem uma destruição das células de gordura e promovem um emagrecimento, inclusive de bolsa palpebral, aquelas bolsinhas debaixo dos olhos. Os emptiers podem ser aplicados tanto no rosto quanto no corpo e ajudam bastante no processo de perda de peso”.

Melhora do contorno facial

Obviamente, o resultado não é exatamente de uma bichectomia, mas o efeito promove um afinamento do rosto e pode ser usado na região das bochechas, da ‘papada’, dos olhos, no abdômen, nos braços e outras regiões.

“Os emptiers não são pra emagrecer, é pra melhorar o contorno facial, melhorar as proporções, deixar o rosto com aspecto mais magro, mas não faz o paciente perder peso”, destaca a dermatologista.

O tratamento é feito em consultório com o uso de anestésico antes do procedimento para minimizar a dor da aplicação. A substância é injetada diretamente na região desejada. Aline pontua que as substâncias utilizadas no corpo e no rosto são diferentes, já que a resposta da gordura dessas partes é diferente.

Legenda: Emptiers podem ser aplicados na região do rosto, papada e corpo Foto: Divulgação

Combinações de procedimentos

A médica ressalta que, antes da realização da aplicação dos injetáveis, é fundamental passar por uma avaliação para definir quantas sessões serão necessárias ou se será preciso combinar outros procedimentos de modo a obter o melhor efeito.

“Quem tem a papada mais volumosa, por exemplo, precisa fazer uso de outras tecnologias, porque a pele pode ficar flácida, então podemos combinar com o ultraformer, fios de PDO (polidioxanona), toxina botulínica, entre outros”, diz.

Outros procedimentos para definição dos contornos faciais

Ultrassom micro e macrofocado

Ácido hialurônico

Bioestimulador de colágeno

Fios de PDO

Toxina botulínica

Quantas sessões são necessárias?

De acordo com Aline, o protocolo geralmente indicado é de quatro sessões, com intervalo de 15 a 20 dias entre uma e outra, mas a quantidade específica varia conforme o caso. “Alguns pacientes precisam de mais sessões dependendo do acúmulo de gordura”. Já o resultado, é possível perceber de 2 a 3 meses.

“No pós, o paciente pode sentir coceira, vermelhidão e hematoma no local, mas dura pouco tempo. Além disso, não se deve expor a área tratada ao sol, pode fazer atividade física se não tiver dor. As restrições são mais pra não ter desconforto do paciente, pode comer tudo, sabendo que pode ficar dolorido”.

E quem não pode fazer?

Apesar de ser um procedimento reversível e simples, o tratamento é contraindicado para gestantes e lactantes quando amamentam exclusivamente. Além de pessoas alérgicas aos compostos, já que alguns produtos de emptiers contêm cafeína. Existe, inclusive, um limite de ampolas por sessão que pode ser administrado.

"Gestantes não podem fazer nenhum tipo de procedimento invasivo e em lactantes eu só faço se tiver liberação do pediatra, mas quando tá amamentando exclusivamente não faço”, explica.

Outra restrição é causada por causa dos anestésicos, usados também para diluir os ativos. “Existe um limite que pode administrado por peso da pessoa. Tem algumas limitações, por isso é tão importante fazer com um profissional capacitado e com avaliação prévia”, conclui.