Esfoliação com açúcar e pepino nos olhos: quais as dicas de beleza de vó que realmente dão certo?

Dia desses, conversando com minha mãe, ela me falou de uma receita de esfoliação caseira que testou no rosto. Logo me lembrei das mil e uma dicas de beleza naturais que a gente escuta das nossas avós, mães e que, hoje, estão também na internet. Do pepino nos olhos à água de arroz, fiquei me perguntando quais dessas realmente dão certo.

Mas primeiro eu quero saber como estão seus conhecimentos, caro leitor, sobre o assunto, por isso, antes de continuar a matéria, faça o quiz abaixo:

Para desvendar o mistério, conversamos com a médica e dermatologista Lia Albuquerque que explica melhor sobre a ação dessas receitinhas caseiras. Confira:

1. Enxugar o rosto com toalha

Legenda: O ideal é enxugar a face de forma delicada com uma toalha própria para esse uso Foto: Shutterstock

O ideal é que se enxugue a face com uma toalha limpa, destinada pra ela e com movimentos delicados. “Não é interessante enxugar o rosto com muita força porque pode acabar irritando a pele e deixando-a avermelhada já que a pele da face é mais delicada e exige mais cuidados”.

2. Massagem facial

Legenda: A massagem manual é uma forma de drenar a pele do rosto Foto: Shutterstock

A massagem facial pode ajudar a diminuir o edema e deixar o rosto menos inchado, conforme Lia. O ideal é fazer da parte inferior em direção a parte superior com a mão um pouco mais firme, promovendo esses movimentos de drenagem.

3. Pasta de dente como secativo de espinha

Legenda: A pasta de dente no rosto pode acabar causando irritações, alergias, queimaduras e até piorar o quadro de acne Foto: Shutterstock

Isso é um mito, até porque esse tipo de produto não é feito pra isso e pode acabar causando irritações, alergias, queimaduras e piorar o quadro de acne. O ideal nas espinhas e acne é consultar o dermatologista pra que ele passe produtos indicados pro seu quadro e tipo de pele, de forma a ter melhores resultados e mais seguros.

4. Água de arroz cura acne

Legenda: Não existem estudos ou relatos que a água de arroz vá ajudar de alguma forma no quadro da acne Foto: Shutterstock

A dermatologista explica que não existem estudos ou relatos que esse tipo de receita vá ajudar de alguma forma ne quadro da acne. “Pode até causar um processo infeccioso na região aplicando um produto que não é indicado pra isso, por isso procure sempre um dermatologista”.

5. Spa day com pepino nos olhos

Legenda: Quando gelado, o pepino pode trazer alguns benefícios pra região dos olhos Foto: Shutterstock

A aplicação do pepino, quando gelado, na área dos olhos pode ajudar no tratamento de olheiras. É possível obter uma melhora da circulação sanguínea da região, diminuição do aspecto dos vasos e da sensação de inchaço, além da cor arroxeada.

6. Vaselina pra hidratar o rosto

Legenda: Por ser mais espesso, o produto não é indicado pro uso no rosto, já que pode obstruir os poros da pele dessa região Foto: Shutterstock

A vaselina é um produto que não é interessante usar na face, porque pode obstruir os poros da pele dessa região deixando a pele mais oleosa, causando o surgimento de acne e vermelhidão. “O ideal é usar hidratante específico pra face e que seja pro seu tipo de pele”.

7. Soro fisiológico reduz os poros

Legenda: O soro fisiológico, quando gelado, pode ajudar a reduzir o inchaço do rosto Foto: Shutterstock

Assim como o pepino, o soro fisiológico, se gelado, pode ajudar a reduzir o inchaço no rosto, mas com relação à diminuição do tamanho nos poros, não existe efeito a longo prazo, o que pode acontecer é um efeito imediato por conta das propriedades do gelo na pele.

8. Esfoliação com café ou açúcar

Legenda: Tanto o café quanto o açúcar não foram produzidos pra uso em esfoliação da pele Foto: Shutterstock

Uma esfoliação caseira muito utilizada é a que leva café ou açúcar e mel. De acordo com Lia, a receita não é interessante, pois, no caso do café, pode gerar inflamação ou irritação na pele e, no do açúcar, os cristais podem machucar a pele, trazendo maior riscos de infecções.

9. Clara de ovo pro efeito lifting

Legenda: A clara de ovo pode até dar uma sensação de repuxamento, mas não existem estudos de que a aplicação na face vai dar um efeito lifting Foto: Shutterstock

Outro produto muito usado nas vésperas de uma festa importante é a clara de ovo, já que acreditam ter um efeito lifting e, de fato, deixa uma sensação de repuxamento na pele. Mas, conforme a dermatologista, não existem estudos de que a aplicação vai causar o efeito, só com procedimentos estéticos é possível garantir esse aspecto.

