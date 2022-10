Base que trata acne e reduz linhas: dermomake avança no mercado nacional unindo maquiagem e skincare

Embora não seja algo novo na gringa, a dermomake chegou pra valer no Brasil nos últimos dois anos. Com o aumento da procura por cuidados com a pele, marcas nacionais começaram a investir na produção de maquiagens com ativos de tratamento de skincare, como ácido hialurônico, ácido salicílico e retinol.

E quem não ama poder usar make ao mesmo tempo que trata a pele? Recentemente, foi lançada no mercado nacional uma base com ácido salicílico na composição. As peles mais oleosas e acneicas agradecem, já que, por muito tempo, algumas versões desse item quase indispensável causavam acne.

Outra opção que tem sido bastante atrativa são as bases e corretivos com ativos hidratantes na composição como o ácido hialurônico ou ainda antioxidantes como a vitamina E. Pra quem sofre com pele craquelada, essa pode ser a solução!

Claro que também temos um dos mais conhecidos: os protetores e filtros solares com cor de base. Esses são até bastante indicados nos consultórios dermatológicos por ter uma proteção maior pra telas e luz azul.

Batons e rímel com tratamento

E não é só nos itens de pele que é possível ter um tratamento. Pra quem quer lábios com menos linhas de expressão e vincos, uma aposta é nos batons com retinol na composição. O composto ajuda ainda na renovação celular. Esse ativo, inclusive, é ótimo para as peles mais maduras.

Já pros olhos, o rímel com vitamina E na formulação auxilia na hidratação dos cílios bem como no crescimento dos fios. Alguns contêm ainda óleos na composição que intensificam a hidratação e a nutrição.

Dermomake ou skincare? Os dois!

Mas é claro que essas maquiagens não substituem os cuidados diários com a pele, conforme explica a fisioterapeuta dermatofuncional Mirlene Borges, já que, normalmente, a quantidade de concentração dos ativos pode não ser o suficiente pra um tratamento mais adequado.

Mirlene Borges fisioterapeuta dermatofuncional “A dermomake é uma aliada se a pessoa quiser investir, não são produtos de substituição, mas é preciso manter, principalmente, os cuidados básicos, de limpeza, hidratação e proteção solar. A make com ativos beneficia bastante”.

Lembrando que esses itens não são obrigatórios no seu nécessaire. Se só puder investir nos produtos de skincare, faça isso.

Legenda: Base com ativos podem ajudar no tratamento de pele acneica Foto: Shutterstock

Pode usar sem moderação?

Apesar de esses ativos estarem em quantidades seguras pro uso geral, Mirlene relata a importância de fazer um teste de sensibilidade na mão ou no punho pra garantir que não haja reação alérgica aos compostos.

"Quando a pele tem sensibilidade ela fica mais avermelhada, coça, então é importante ficar atento a esses sinais. Pessoas que não tomam AAS (Ácido Acetilsalicílico) ou dipirona têm que tomar cuidado, porque deriva do ácido salicílico e pode apresentar um processo alérgico”.

Por isso, é importante conhecer seu tipo de pele bem como contar com a orientação de profissionais como dermatologistas ou fisioterapeutas dermatofuncionais. “É sempre importante contar com essa orientação, porque a gente avalia e indica os ativos necessário pros cuidados com a pele”, conclui.

