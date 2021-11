Kindle: saiba como escolher e quais os melhores preços do mercado

Conhecido como um dispositivo “e-reader”, o Kindle é o nome do leitor de livros digitais da Amazon. O aparelho, com tela e-ink, pode te ajudar a desfrutar da leitura em qualquer lugar, já que nele ficam contidos os famosos “ebooks”.

Por isso, o Kindle pode ser uma boa aquisição neste período de Black Friday. Atualmente, a Amazon oferece quatro modelos diferentes com preços e funções variadas. Confira alguns modelos na matéria abaixo.

Como escolher o melhor Kindle?

Existem várias opções para os mais diferentes tipos de necessidades, gostos e bolsos. Por isso, para escolher o melhor modelo para sua rotina é importante ficar atento às seguintes características:

Marcar trechos de livros: Se você é um leitor que gosta de marcar as partes importantes da obra, escolha um equipamento que consiga realizar essa função. Será uma experiência mais próxima da leitura de um livro físico.

Consulta ao dicionário: Há modelos em que você poderá consultar o dicionário para buscar palavras desconhecidas. Há outros com tradução de termos também. É uma excelente função para quem deseja ler em qualquer lugar e ampliar o vocabulário.

Ajuste do tamanho da fonte: Essa é uma funcionalidade ideal para quem quer uma leitura mais agradável aos olhos. O ajuste no tamanho da fonte varia de Kindle para Kindle.

Capacidade de armazenamento: Esse detalhe vai influenciar diretamente na quantidade de livros que você deseja manter no seu equipamento para que possa concluir as leituras. Se você é um leitor voraz, atente-se a isto.

Kindle básico

Kindle 8ª geração

Legenda: Kindle 8ª geração Foto: Divulgação

Este é o modelo mais básico no catálogo atual da Amazon. Ele chegou ao Brasil em 2016. Este dispositivo vem com o menor número de recursos possível. Mesmo sem luz e com resolução menor, a tela dá conta do recado para a maioria dos leitores. Em termos de desempenho, ele não fica muito abaixo dos concorrentes mais caros.

Básico com luz embutida

Kindle 10ª geração

Legenda: Kindle 10ª geração Foto: Divulgação

Este modelo conta com a luz embutida na tela. A iluminação serve não só para quem quer ler no escuro, mas ajuda a preservar a leitura em ambientes com baixa iluminação ou com muito contraste, como locais sob a sombra cercados pela luz forte do sol ao ar livre, por exemplo.

Com luz e à prova d'água

Kindle Paperwhite

Legenda: Kindle Paperwhite Foto: Divulgação

O Kindle Paperwhite é um modelo intermediário. Esta versão conta com luz embutida mais clara. Além disso, ele tem um design mais elegante, com a parte frontal plana, tem tela de resolução mais alta e ainda é à prova d’água.

Sensor de luz e design refinado

Kindle Oasis

Legenda: Kindle Oasis Foto: Divulgação

O Kindle Oasis tem mais luz embutida (12 LEDs) e tela maior (7 polegadas), ele também tem um design mais ergonômico com botões físicos para trocar de página e é à prova d’água.

FAIXA DE PREÇOS DO KINDLE

Confira os valores consultados até o dia 22 de novembro em lojas on-line:

Kindle de 8ª geração: cerca de R$ 299,00;

cerca de R$ 299,00; Kindle de 10ª geração: cerca de R$ 349,00;

cerca de R$ 349,00; Kindle Paperwhite : cerca de R$ 499,00;

cerca de R$ 499,00; Kindle Oasis: cerca de R$ 1.149.00.

ONDE COMPRAR UM KINDLE?

O prazer da leitura em qualquer lugar

Para estudantes e leitores apaixonados, o Kindle é um equipamento ideal. A estudante Giovana Resende, de 23 anos, admite que o Kindle ajudou demais nas leituras para a faculdade, considerado o seu melhor investimento.

"Gosto de deixar claro que o Kindle é um dos melhores investimentos que eu já fiz. Ele está comigo todos os dias e em todos os lugares. Prático, confortável e anatômico. Eu leio muito, a maioria são livros longos, e os ebooks se tornaram a minha primeira opção do que os livros físicos", explica.



A estudante também destaca a facilidade das funções do aparelho, o que garante o conforto para as leituras. "Ler no Kindle é extremamente confortável, ele tem muitas opções para você personalizar o ebook, você consegue marcar e escrever em trechos, consegue marcar qual página você parou, etc", declara.

Já o professor Ludson Oliveira, de 34 anos, conta que demorou para se render ao Kindle, já que era apaixonado pelos livros físicos.

"Relutei por anos o apelo do papel, virar as páginas, anotações, lembretes e acontecimentos do dia escritos no final de cada página. Até que queria um livro que só tinha disponível no Kindle, comprei na sexta, chegou na segunda. Extremamente realizado", conta.

Ludson também comemora a facilidade para adaptação nas leituras, pois a regulação do tamanho da fonte é de grande valia.

"Tive que fazer óculos multifocais e estava sofrendo com a adaptação na leitura e até nisso o Kindle ajudou, qualquer livro é do mesmo tamanho. Sem contar que você pode aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, posso até ficar sem óculos", declara.