Panela de pressão elétrica: saiba como escolher e quais os melhores preços do mercado

Hoje em dia o tempo é o nosso bem mais valioso e com a correria do dia a dia precisamos de equipamentos na cozinha que possam aliar a praticidade e a segurança nos preparos.

Por isso, com a chegada da Black Friday, a panela de pressão elétrica é um dos itens de desejo dos brasileiros, já que ajudam a economizar tempo na cozinha.

Elas podem preparar feijões, carnes e outros alimentos. No mercado, temos diversas marcas que fabricam boas panelas de pressão elétrica e no meio de tantas opções, pode ser difícil escolher a melhor panela de pressão para te auxiliar na cozinha.

Por isso, veja abaixo quais características você deve ficar atento antes de comprar a sua, além de conhecer quatro modelos que você pode comprar pela internet.

Como escolher a melhor panela de pressão elétrica?

Existem várias opções para os mais diferentes tipos de necessidades, gostos e bolsos. Por isso, para escolher o melhor modelo para sua rotina é importante ficar atento às seguintes características:

Capacidade: Encontramos no mercado modelos com capacidade de 3, 4, 5 e 6 litros. No entanto, a capacidade total da panela não corresponde à sua capacidade utilizável. Isso porque, por questão de segurança, a quantidade de alimentos e líquidos não deve ultrapassar dois terços da capacidade total do aparelho.

Funcionalidades: Há modelos que trazem funcionalidades especiais, como programar o início do cozimento com antecedência e manter o alimento aquecido por horas após o preparo.

Segurança: Algumas panelas elétricas trazem vários dispositivos de segurança, como controle de temperatura máxima e travamento automático da tampa enquanto há pressão no interior da panela.

Parte interna removível: A parte interna removível é onde os alimentos são colocados. Por isso, é importante verificar a composição desse item e se o mesmo possui revestimento antiaderente. Em alguns modelos, a parte removível pode ser lavada na lava-louças.

Capacidade total de 6 litros

Electrolux Chef Digital PCC 20

Legenda: Electrolux Chef Digital PCC 20 Foto: Divulgação

A Electrolux Chef PCC 20 tem capacidade total de 6 litros, com a panela interior removível e antiaderente. O acabamento exterior é em aço inox escovado. O painel digital conta com visor LED, que indica o tempo de cozimento restante e o nível de pressão utilizado.

Além disso, vem com 15 modos de preparo pré-programados: carne, frango, lentilha, milho, refogar, arroz, cozimento lento, feijão, arroz integral, sopa, polenta, carne seca, grão-de-bico e mandioca.

Conta ainda com 10 sistemas de segurança, como travamento automático da tampa e cobertura anti-bloqueio da válvula de pressão.

Design moderno e versatilidade

Philco Digital 6 litros

Legenda: Philco Digital 6 litros Foto: Divulgação

A Philco Digital 6 litros está disponível nas cores vermelha, preta, champanhe e silver. Seu recipiente removível de cozimento é antiaderente e a estrutura principal da panela é confeccionada em inox.

O painel eletrônico conta com visor LED e traz tempos pré-programados para cozinhar milho, sopa, músculo, carne, mingau, arroz, vegetais, peixe, feijão, frango, bolo, legumes e frutos do mar.

Conta com 6 sistemas de segurança, incluindo o travamento automático da tampa quando a panela está pressurizada, controle de temperatura e controle de pressão.

Parte interna de alumínio antiaderente

Philips Walita Daily Collection

Legenda: Philips Walita Daily Collection Foto: Divulgação

A Philips Walita Daily Collection oferece tempo de cozimento ajustável de 1 a 60 minutos, através de botão giratório central (timer).

A panela interna é de alumínio, revestida com material antiaderente. Já a parte externa é confeccionada em aço inox, o que facilita bastante na hora da limpeza, que pode ser feita com um pano seco ou úmido.

O timer traz marcações indicando o tempo de cozimento ideal para 10 tipos de alimento: arroz, peixes, legumes, raízes, aves, arroz integral, carne suína, carne bovina, feijão e carne seca.

Tem 7 sistemas de segurança, incluindo o travamento automático da tampa quando a panela está pressurizada e controle de temperatura máxima.

Painel digital simples de usar

Mondial Pratic Cook

Legenda: Mondial Pratic Cook Foto: Divulgação

A Mondial Pratic Cook Premium possui a panela interna de cozimento com revestimento antiaderente e o acabamento externo é em inox, com suporte para colher.

Vem com 6 tempos de cozimento pré-programados: carne, feijão, frango, sopa, legumes e arroz. Permite programar o início do cozimento com até 24 horas de antecedência.

Quanto aos itens de segurança, destacam-se a dupla válvula de segurança e a alça da tampa (antitérmica) com trava de segurança.

FAIXA DE PREÇOS DAS PANELAS DE PRESSÃO ELÉTRICAS

Confira os valores consultados até o dia 18 de novembro em lojas on-line:

Electrolux Chef Digital PCC 20: cerca de R$ 469,00;

cerca de R$ 469,00; Philco Digital 6 litros: cerca de R$ 489,04;

cerca de R$ 489,04; Philips Walita Daily Collection: cerca de R$ 417,90;

cerca de R$ 417,90; Mondial Pratic Cook: cerca de R$ 448,90.

ONDE COMPRAR UMA PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA?

Mais segurança que a panela tradicional

As panelas de pressão elétricas são mais seguras que as tradicionais, por conta dos inúmeros dispositivos de segurança que o modelo elétrico traz. Essa característica conquistou a confiança da administradora Paula Castro, de 29 anos. Ela conta que sempre se sentia insegura com as panelas tradicionais.

"Minha experiência com panelas de pressão era muito limitada, porque todo mundo fala que são perigosas, então sempre evitei usar. Mas, a minha panela de pressão elétrica me dá muita segurança, porque tanto o nível de pressão, quanto o tempo são programáveis e ela desliga automaticamente assim que o tempo termina", declara.

Outro detalhe ressaltado por Paula é a ausência de ruídos do equipamento. "Uma coisa de que gostei muito é que a panela não emite ruídos, nem cheiros enquanto funciona. É ótimo, porque simplesmente não há preocupação", afirma.

O consultor de vendas Felippe Bragança, de 31 anos, também considerou a segurança na hora de comprar a sua panela de pressão elétrica. Com mais de 10 meses de uso, ele percebeu que também há outras qualidades de destaque.

"Um ponto que vale destacar é o sistema de vedação feito por um anel que facilita a sua limpeza e que ao abrir não acumula tanta água na tampa como em outras panelas tradicionais", relata.