Alexa: saiba como escolher e quais os melhores preços de mercado

Desenvolvida a partir de inteligência artificial, Alexa é a assistente pessoal criada pela Amazon para executar tarefas através de comandos de voz. Todos os anos, na Black Friday, o dispositivo é bastante pesquisado pelos consumidores de todo o País.

Os dispositivos com essa funcionalidade custam de R$ 229 a R$ 1.699 e podem ser um bom presente de Natal para dar aos familiares, inclusive pais, mães, avós e avôs.

Até porque a Alexa contribui para a acessibilidade de pessoas com deficiência visual ou locomotora, já que os aparelhos otimizam diversas tarefas do cotidiano, como:

Programar lembretes ;

; Reproduzir músicas e podcasts ;

e ; Responder a perguntas sobre o clima ;

; Fazer leitura de notícias ;

; Entre outras funcionalidades, como controlar outros dispositivos inteligentes dispostos pela casa.

Por isso, essa é uma opção de presente que pode agradar quem precisa organizar as demandas diárias. Para escolher a melhor Alexa, de acordo com a sua necessidade, veja abaixo a seleção de equipamentos, suas características e o investimento necessário.

Como escolher a melhor Alexa?

Existem várias opções para os mais diferentes tipos de necessidades, gostos e bolsos. Por isso, para escolher o melhor modelo para sua rotina é importante ficar atento as seguintes características:

Potência sonora: A potência sonora da sua Alexa estará diretamente relacionada com o quão longe você estará do aparelho e mesmo assim conseguirá ouvi-lo.

Microfone: Assim como a característica anterior, este detalhe influenciará a distância em que você pretende estar do equipamento na hora de solicitar uma ação.

Relógio Digital: Com esse detalhe no seu equipamento, você poderá utilizar as funções de alarme com um maior controle visual das suas demandas.

Qualidade de vídeo: A Alexa também pode proporcionar uma alta qualidade nos vídeos, basta que o usuário opte por um equipamento com bom display e boa resolução.

Funcionalidades padrão da Alexa

Echo Dot (3ª Geração)

Legenda: Echo Dot (3ª Geração) Foto: Divulgação

O Echo Dot (3ª geração) está disponível nas versões de cor branca e preta, além disso se apresenta no formato de bolacha. Este modelo é uma opção mais barata e possui todas as funcionalidades padrão da Alexa.

O aparelho é controlado por meio do app Amazon Alexa, disponível para Android e iOS. Assim como, também é capaz de se conectar com outros dispositivos inteligentes da casa como lâmpadas wi-fi e fechaduras eletrônicas.

Design mais atual

Echo Dot (4ª geração)

Legenda: Echo Dot (4ª geração) Foto: Divulgação

Este modelo é uma atualização da versão citada acima. O Echo Dot (4ª geração) alterou o design, adotando o que lembra uma bola de cristal. Seu destaque é a propagação de som, já que possui uma maior potência de graves e sonoridades mais completas.

Modelo com relógio digital

Echo Dot com relógio (4ª geração)

Legenda: Echo Dot com relógio (4ª geração) Foto: Divulgação

Este modelo é ideal para quem pensa em utilizar a Alexa para organizar as atividades do dia a dia. Quase o mesmo aparelho que o Echo Dot anterior, este modelo apresenta a adição de um relógio digital. Este detalhe possibilita um melhor controle visual para não se atrasar para compromissos.

Caixa de som mais potente

Novo Echo com som premium (4ª geração)

Legenda: Novo Echo com som premium (4ª geração) Foto: Divulgação

Este modelo é destinado a quem valoriza uma caixa de som mais potente. O Novo Echo (4ª geração) apresenta agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos, além de todas as funcionalidades padrão da Alexa.

Faixa de preços da Alexa

Confira os valores consultados até o dia 17 de novembro em lojas on-line:

Echo Dot (3ª Geração): cerca de R$ 293,55

cerca de R$ 293,55 Echo Dot (4ª geração): cerca de R$ 379,05

cerca de R$ 379,05 Echo Dot com relógio (4ª geração): cerca de R$ 474,05

cerca de R$ 474,05 Novo Echo com som premium (4ª geração): cerca de R$ 711,55

Onde comprar uma Alexa?

Casa inteligente

Com a rotina de home office, imposta pelas medidas sanitárias contra a Covid-19, a organização das demandas se tornou ainda mais fundamental, principalmente para quem trabalha e estuda. Esse foi o caso da estudante Kathelyn Aguiar, de 21 anos.

Ela viu na Alexa a possibilidade de arrumar a sua agenda diária. "Decidi comprar como uma ajuda na organização das minhas demandas. Minha expectativa era de usá-la como minha secretária pessoal, agendar todas as reuniões e compromissos", explica.

O equipamento fez sucesso na casa da estudante que, agora, investiu em novos itens para deixar sua casa mais inteligente.

"Minha mãe comprou mais uma para ela e depois compramos equipamentos para integrar com ela, como lâmpada wi-fi e uma televisão compatível. Utilizo todos os dias tanto para acionar os equipamentos inteligentes da minha casa, assim como para executar rotinas que já criei com ela", conta.

Deixar a casa mais inteligente também foi o objetivo de compra do coordenador fundiário, Christian Oliveira, de 32 anos. Para ele, o equipamento deu uma 'ajudinha' essencial antes de dormir.

"Pode parecer besteira, mas a maior motivação para a compra foi que ela consegue apagar a luz na hora de dormir sem precisar se levantar. Mas, é necessário comprar também uma lâmpada wi-fi e internet", afirma. Por conta dos preços elevados, foi em uma promoção de Black Friday que o coordenador realizou a compra do equipamento. "Eu já era assinante dos serviços Amazon. [...] Então já havia um certo interesse no produto. Numa viagem de família, meu tio comprou uma e foi a diversão de casa. Quando veio a Black Friday e uma boa promoção, vi o momento certo para comprar", declara. Christian ainda deixa uma dica para quem deseja adquirir uma Alexa. "Uma dica que eu daria pra quem quer adquirir uma é que compre e jogue jogo do milhão e Aquinator".

