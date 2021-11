Venda presencial vai crescer na Black Friday 2021 em Fortaleza, prevê Assis Cavalcante

O comércio de rua de Fortaleza está otimista quanto às vendas em lojas físicas para a Black Friday deste ano. De acordo com Assis Cavalcante, presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Fortaleza.

Ainda sem estimar um percentual, ele projeta que haverá crescimento no volume de vendas em relação ao ano passado.

"Neste ano, a situação da pandemia está melhor. Então, as pessoas, além de comprarem pelo online, também vão à loja física", diz, citando uma pesquisa nacional da CNDL sobre as perspectivas do evento comercial para 2021.

Legenda: Assis Cavalcante projeta vendas mais fortes na Black Friday Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Para explorar este potencial, a entidade tem estimulado os lojistas da Capital a realizar campanhas e promoções de atração do público ao comércio presencial.

Inflação

Cavalcante afirma que este período de fim de ano será uma oportunidade para os consumidores, pois o varejo local está segurando a inflação de vários produtos. Em linhas gerais, esse aumento, diz, deverá ser repassado apenas em janeiro.

Assis Cavalcante e os associados da CDL receberam, hoje (11), na sede da entidade, o ex-prefeito Roberto Cláudio, que palestrou sobre as experiências de gestão no período em que ficou à frente do executivo municipal e dos desafios futuros da cidade.