Amazon abre 200 vagas de emprego no Ceará para Black Friday e Natal

A Amazon anunciou a abertura de 5,5 mil vagas temporárias de emprego para suprir a forte demanda da Black Friday e do Natal em alguns estados do Brasil. Para o Ceará, serão 200 empregos. As contratações são urgentes.

A gigante do e-commerce iniciou, no mês passado, as operações no Centro de Distribuição do Ceará, localizado em Itaitinga.

Como se candidatar

Ter ensino médio completo é um dos requisitos da seleção, mas a empresa não exige experiência em uma área específica.

Os interessados nas vagas devem se cadastrar para o processo seletivo até o dia 16 de novembro, no link de recrutamento da Amazon.

Quais são as vagas?

Áreas de controle de estoque

Emissão de notas fiscais

Separação de mercadorias

Carga e descarga de materiais.

Distribuição das vagas por estados

São Paulo: mais de 3.000 empregos

Rio de Janeiro: 700

Rio Grande do Sul: 660

Minas Gerais: 370

Pernambuco: 370

Ceará: 200

Distrito Federal: 100