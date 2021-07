Confira imagens do Centro de Distribuição da Amazon no Ceará; obra está avançada

Imagens registradas pela repórter fotográfica Fabiane de Paula, do Diário do Nordeste, na manhã de hoje (16), mostram a fachada dos galpões do Centro de Distribuição da Amazon, nas imediações do 4º Anel Viário, em Maracanaú.

As obras estão bastante avançadas. A logomarca da gigante norte-americana de comércio eletrônico já foi aplicada na edificação. Mas há outros trechos do terreno com trabalhos em andamento (veja na galeria abaixo).

Legenda: Centro de Distribuição da Amazon no Ceará Foto: Fabiane de Paula

Ainda assim, oficialmente, o empreendimento aguarda a definição de alguns detalhes para ser oficializado, conforme o Diário noticiou ontem em matéria assinada pelo repórter Samuel Quintela.

Mesmo com o evidente avanço do projeto, observado abertamente por quem transita naquela área, a Amazon não se posiciona formalmente sobre o novo Centro de Distribuição, resumindo-se a dizer que "não comenta rumores e planos futuros".

Ao longo dos últimos meses, a empresa vem abrindo múltiplas seleções para vagas de emprego, o que já fornecia indícios sobre a concretização do negócio.

Convém lembrar que a primeira informação sobre o empreendimento no Ceará foi noticiada pelo colunista Egídio Serpa, em julho de 2020.

O QUE É UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO?

Um centro de distribuição (CD) é um complexo usado por empresas para armazenar e redistribuir produtos para os compradores. Empresas de varejo e comércio eletrônico, geralmente, usam espaços em localidades estratégicas para facilitar o trânsito de itens para os consumidores.

O CD é um equipamento que serve para agilizar o processo de envio de mercadorias e pode gerar reduções de custo operacionais às empresas que as mantêm. É uma ferramenta muito utilizada por empresas logística.