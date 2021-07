Acordo para Centro de Distribuição da Amazon no Ceará está perto de ser fechado

O Ceará está cada vez mais próximo de receber o investimento da Amazon de um centro de distribuição, empreendimento que atenderia demandas de e-commerce das regiões Norte e Nordeste. De acordo com fontes ligadas às negociações, faltam apenas "alguns detalhes" para a confirmação do acordo com o Governo do Estado.

A multinacional de tecnologia norte-americana, uma das maiores empresas do mundo, já está em busca de um local físico para a instalação do negócio, que deverá ficar nas imediações do Quarto Anel Viário, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

"Eles praticamente já decidiram que virão para o Ceará, analisando a questão da localização estratégica e proximidade com mercados do Norte e do Nordeste. Falta resolver apenas alguns detalhes das negociações (com o Governo do Estado)", disse uma das fontes.

Fontes ligadas ao Governo do Estado confirmaram ainda que a expectativa é de que o acordo seja fechado ainda no segundo semestre de 2021. "Processo está andando e em fase de conclusão", disse uma das fontes ouvidas pela reportagem.

Em maio, o Diário do Nordeste antecipou com exclusividade que o Estado havia feito uma proposta formal de benefícios fiscais à empresa norte-americana ainda no começo do mês de abril.

Além do centro de distribuição da Amazon, o Palácio da Abolição também está trabalhando com a expectativa de confirmar o investimento de um data center pela Amazon Web Services (AWS), braço de tecnologia e de serviços de computação em nuvem da empresa.

Projetos futuros

Procurada para comentar o assunto, a Amazon disse apenas que "não comenta rumores e nem divulga detalhes sobre planos futuros ou nossas operações”.

Oferta de vagas

Apesar da reposta da Amazon, a empresa norte-americana tem aberto seleção de vagas locadas em Fortaleza que podem ter conexão com a operação do centro de distribuição.

Ainda em maio, estavam abertas vagas de CS (Costumer Services) Group Manager, Loss Prevention Site Lead, e Seasonal CS Team Manager.

O que é um centro de distribuição?

Um centro de distribuição (CD) é um complexo usado por empresas para armazenar e redistribuir produtos para os compradores. Empresas de varejo e comércio eletrônico, geralmente, usam espaços em localidades estratégicas para facilitar o trânsito de itens para os consumidores.

O CD é um equipamento que serve para agilizar o processo de envio de mercadorias e pode gerar reduções de custo operacionais às empresas que as mantêm. É uma ferramenta muito utilizada por empresas logística.

