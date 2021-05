Amazon negocia condições para instalar centro de distribuição no Ceará

O investimento para um centro de distribuição da Amazon, gigante norte-americana multinacional de tecnologia, no Ceará pode estar mais próximo de se tornar realidade.

As negociações com o Governo do Estado, que enviou uma proposta de benefícios fiscais à empresa há 30 dias, estariam caminhando a passos lentos, mas a empresa mantém contato com instituições cearenses para buscar locais onde se instalar e entender as dinâmicas do mercado local, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem.

O Estado, contudo, ainda aguarda resposta da Amazon quanto a uma proposta de benefícios que seriam concedidos à empresa no caso da confirmação de instalação. A concessão de benefícios fiscais tem sido uma das ferramentas usadas pelo Executivo para atrair novas empresas ao Ceará.

As negociações com o poder público estadual teriam iniciado ainda em janeiro de 2020.

Informações locais

Enquanto a decisão não é oficializada, a Amazon está em contato com instituições locais para reunir informações sobre o mercado.

Segundo uma fonte do setor produtivo local, a empresa norte-americana está em contato direto com o Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), para trocar informações sobre o mercado cearense.

Nestas análises de dados, a Amazon teria checado à conclusão de buscar um terreno próximo ao Anel Viário, em Itaitinga.

Contudo, a confirmação da chegada da Amazon a Fortaleza ainda depende das negociações e análises internas da empresa, que tem capital aberto em bolsas nos Estados Unidos.

"Mas as perspectivas são muito boas", disse uma fonte ouvida pela reportagem

Legenda: Região do Anel Viário estaria na mira da Amazon para instalação do Centro de Distribuição em Fortaleza Foto: Nilton Alves

Vagas abertas

Nas últimas semanas, a Amazon anunciou vagas de trabalho em Fortaleza para setores de serviço ao cliente e prevenção de perdas. As oportunidades listadas foram classificadas como CS (Costumer Services) Group Manager, Loss Prevention Site Lead, e Seasonal CS Team Manager.

As oportunidades de emprego foram anunciadas no site da empresa e no Linkedin em diferentes períodos: há 3 semanas, 1 semana, e ontem (4 de maio).

Resposta da Amazon

Sobre as vagas, a Amazon resumiu-se a confirmar que são postos de trabalho abertos para a empresa.

"Entretanto, não divulgamos detalhes sobre nenhuma das vagas", diz a companhia.

Quanto ao centro de distribuição, a empresa respondeu que não comenta sobre "planos futuros”.

O que é um centro de distribuição?

Um centro de distribuição (CD) é um complexo usado por empresas para armazenar e redistribuir produtos para os compradores. Empresas de varejo e comércio eletrônico, geralmente, usam espaços em localidades estratégias para facilitar o trânsito de itens para os consumidores.

O CD é um equipamento que serve para agilizar o processo de envio de mercadorias e pode gerar reduções de custo operacionais às empresas que os mantém. É uma ferramenta muito utilizada por empresas logística.