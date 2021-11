Descontos em shampoo, garrafa de café e cursos: veja promoções da Black Friday

Carros, viagens, apartamentos e mais: veja as promoções de Natal dos shoppings de Fortaleza

Para além dos tradicionais e mais buscados eletrodomésticos, o Diário do Nordeste selecionou algumas promoções de itens menos convencionais, mas que fazem parte do dia a dia dos consumidores.

Com descontos que chegam até 50%, é possível encontrar cosméticos, artigos para o lar e mesmo cursos com menor preço.

Embora realizada apenas no dia 26 de novembro, algumas lojas já antecipam a Black Friday com ofertas durante todo o mês.

O Senac Ceará oferta, em novembro, cursos com até 50% nas diversas unidades da instituição. Um dos destaques é o curso 'Saladas e Grelhados' para quem quer aprender a preparar alimentos mais saudáveis. Com carga horária de 20h, o valor está de R$ 249 por R$ 174,30. As aulas iniciam neste sábado (13).