Le’Loyn Parfums antecipa a Black Friday; descontos são de até 60%

Com descontos de até 60% em produtos de marcas renomadas, a Le’Loyn Parfums, perfumaria de luxo cearense, promove o Halloween Preview Black Friday a partir de hoje (28). A ação segue até domingo (31). Entre as marcas participantes da promoção estão Azzaro, Calvin Klein, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Animale e centenas de outras.

A ação funciona como uma prévia das promoções que estarão disponíveis durante o período da Black Friday, que ocorre no fim de novembro. Os descontos são válidos para a maison da Le’Loyn, localizada na rua Leonardo Mota, 2450. Para a loja do Shopping Iguatemi e para o e-commerce da marca. Os atendimentos também podem ser realizados via WhatsApp e Instagram.

A marca de luxo espanhola Loewe, por exemplo, estará com seus best sellers em oferta. Loewe Solo Mercurio EDP Pour Homme 50ml, Loewe 7 Anónimo EDP 100ml, Loewe Solo Platinum EDT 50ml com 40% de desconto. Os clássicos de Azzaro, como Azzaro Pour Homme 30ml de R$ 169,00 sai por R$ 119,00. Já o Azzaro Mademoiselle L’eau Três Belle EDT 50ml sai de R$ 365,00 por R$ 229,00.

A empresa conta com o maior mix de perfumes importados da Capital, tendo parcerias com Antonio Banderas, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier entre outras marcas. Antonio Banderas Body Spray 250ml de R$ 89,90 por R$ 69,90, Carolina Herrera 212 Sexy Body Spray 250ml na promoção sai de R$ 199,00 por R$ 159,00 e Jean Paul Gaultier Scandal A Paris 80ml de R$ 549,00 por R$ 389,00.

Inaugurada em 2020, a Le’Loyn Parfums chegou a Fortaleza com o objetivo de se posicionar como referência no mercado da perfumaria de luxo. Ao unir opções acessíveis de compra com produtos exclusivos, os resultados se mostraram satisfatórios e a empresa segue em expansão. Em agosto, foi inaugurada a loja no Shopping Iguatemi.

Promoções em destaque até domingo (31)

Shakira Dance Moonlight Deo Cologne 80ml de R$ 179,00 por R$ 99,90

Paco Rabanne Pure Xs Edp Feminino 30ml de R$ 299,00 por R$ 249,00

Pacha Ibiza Queen Sexy Edt Feminino 80ml de R$ 99,90 por R$ 69,90

Juliana Paes O Misterio Deo Colonia 100ml de R$ 69,90 por R$ 49,90

Juliana Paes Body Mist Encanto Flores 200ml de R$ 39,90 por R$ 27,90

Serviço

Halloween Preview Black Friday

A partir de hoje (28), até domingo (31)

Promoções de até 60% em todas as lojas físicas da marca

Instagram: @leloynparfums

Whatsapp: (85) 9 86098272

Loja Iguatemi: Piso L1, próxima a Zara - Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos, das 12h às 21h

Sede: Le´Loyn Maison - Rua Leonardo Mota, 2450 - Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábados, das 9h às 18h.

Web: https://linktr.ee/leloyn