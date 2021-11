Óticas Aliança de Ouro terá promoção de Black Friday durante todo o mês de novembro

Até o fim do mês de novembro, todas as lojas das óticas Aliança de Ouro (@oticasaliancadeouro) estarão em período de Black Friday, com promoções que chegam a até 50%. O catálogo de produtos contempla itens como óculos de grau, jóias e relógios de marcas variadas. Presente nos principais shoppings de Fortaleza, a empresa também atua com e-commerce próprio e vendas por meio do WhatsApp e Instagram.

Entre os itens selecionados para a promoção de Black Friday estão relógios das marcas Technos, Euro, Mormaii e Lince. Já na aquisição de óculos de grau das marcas Swarovski, Tommy Hilfiger e Ray-ban, as lentes saem de graça.

De acordo com Erivan Ferreira, diretor das Óticas Alianças de Ouro, a expectativa para a Black Friday de 2021 é retomar o número de vendas dos anos anteriores a pandemia da Covid-19. “O mercado está em constante aquecimento, se mantendo forte no âmbito digital, e em crescimento no âmbito físico, nos levando a crer que será um mês forte de vendas”, comenta.

A marca possui 11 lojas, oito delas distribuídas em shoppings de Fortaleza e Maracanaú e três no Centro da Capital. Segundo Erivan, manter-se com todos os 11 pontos de vendas, pós pandemia, foi o maior desafio das Óticas Aliança de Ouro nos últimos 57 anos. Na unidade do shopping Riomar Fortaleza, há o laboratório óptico para entrega de óculos de grau em até 1 hora. “Com essa tecnologia em loja, conseguimos oferecer aos nossos clientes a experiência de escolher seus óculos de grau e, em poucos instantes, já poder usufruir do mesmo com suas lentes de acordo com seu grau.”

Serviço

Promoção de Black Friday da Óticas Aliança de Ouro

Válida em todas as unidades da marca.

Data: Até 30 de novembro

