AirFryer: saiba como escolher e quais os melhores preços do mercado

Ter uma AirFryer em casa pode ser uma alternativa muito mais saudável e prática ao modo de fritura convencional. Além disso, você pode obter resultados saborosos sem espalhar respingos de gordura por sua cozinha.

Por isso, se você pensa em investir em um modelo de AirFryer é necessário ter atenção nas características que podem garantir o equipamento ideal para a sua família.

Cada marca possui uma tecnologia de fritadeira elétrica diferente. No entanto, a funcionalidade basicamente é sempre a mesma: proporcionar o cozimento através da rápida rotação do ar quente em seu interior.

Para garantir que você escolha a melhor AirFryer, de acordo com o seu gosto e o seu limite de orçamento, o Diário do Nordeste selecionou as melhores opções do produto, tendo em vista o período de promoções da Black Friday e até mesmo o Natal. Confira abaixo.

Como escolher a melhor AirFryer?

Existem várias opções para os mais diferentes tipos de necessidades, gostos e bolsos. Por isso, para escolher o melhor modelo para sua rotina é importante ficar atento as seguintes características:

Tamanho: A escolha da capacidade da sua fritadeira elétrica deve levar em conta o número de pessoas que costuma servir e a quantidade de alimento que pretende preparar nela. O mais comum é encontrar uma Air Fryer com capacidade de 3,2 litros, que serve uma família de até 4 pessoas.

Potência: A potência da sua Air Fryer estará diretamente relacionada com a velocidade que ela prepara as receitas. As fritadeiras com capacidade para 3,2 litros possuem de 1400W até 1500W de potência, por exemplo.

Timer automático: Essa característica é considerada uma funcionalidade essencial para aumentar a sua facilidade de lidar com a Air Fryer no cotidiano. Com ela, o desligamento automático será acionado sempre que o timer atingir o tempo selecionado para aquele preparo, evitando perdas ou acidentes na cozinha.

Acessórios extras: É importante que sua Air Fryer venha acompanhada de pelo menos duas opções de cestos: um vazado e outro liso sem aberturas. Os dois tipos de modelo de cestos possibilita preparar desde empanados a assar bolos, pães ou cookies, por exemplo.

Melhor opção para casais

Fritadeira AirFryer Viva - Philips Walita

Legenda: AirFryer Viva Philips Walita Foto: Divulgação

A AirFryer Viva da Philips Walita é um modelo pequeno, com capacidade reduzida, mas com eficiência acima da média, já que ela acompanha a tecnologia Rapid Air.

Além disso também é possível cozinhar, assar, grelhar e até mesmo tostar seus alimentos. Sua limpeza é facilitada pois sua gaveta pode ir inteiramente na lava-louças.

Melhor custo benefício

Fritadeira AirFryer Multifuncional - Oster

Legenda: Air Fryer Multifuncional - Oster Foto: Divulgação

Esta Air Fryer evita que a sujeira e a gordura se espalhem pela casa. Apresenta um desempenho e potência acima da média aliados ao baixo custo. Ela ainda acompanha dois acessórios: uma grelha e uma assadeira com superfície antiaderente.

Maior capacidade e menor custo

Fritadeira AirFryer Grand Smart - Mallory

Legenda: Fritadeira AirFryer Grand Smart – Mallory Foto: Divulgação

Esta Air Fryer é um dos modelos de maior capacidade com 4 litros de espaço aliados ao seu baixo custo. Uma ótima opção para famílias numerosas. No entanto, o timer não promove desligamento automático.

Mais bem avaliada

Fritadeira AirFryer NAF-031 - Mondial

Legenda: AirFryer Mondial Foto: Divulgação

Apesar de ser a mais bem avaliada, a fritadeira a ar da Mondial não é um dos modelos mais tecnológicos da categoria, mas entrega o que promete por um bom custo.

É uma das opções mais potentes com 1500W e função de timer que promove um desligamento automático do aparelho assim que atinge o tempo programado. Seus avaliadores relatam ótimos níveis de satisfação sobre o produto.

Faixa de preços das AirFryer

Confira os valores consultados até o dia 12 de novembro em lojas on-line:

Fritadeira AirFryer Viva - Philips Walita: cerca de R$ 1.500;

cerca de R$ 1.500; Fritadeira AirFryer Multifuncional - Oster: cerca de R$ 450;

cerca de R$ 450; Fritadeira AirFryer Grand Smart - Mallory: cerca de R$ 640;

cerca de R$ 640; Fritadeira AirFryer NAF-031 - Mondial: cerca de R$ 430.

Onde comprar uma AirFryer?

Alimentação saudável com praticidade

Preparar seus alimentos na Air Fryer é uma alternativa muito mais saudável às frituras convencionais. Tendo em vista que, em uma fritadeira a ar, você consegue alcançar bons resultados utilizando nenhum ou muito pouco óleo no seu preparo.

Essa foi a característica que conquistou a professora Karisia Ferreira, de 30 anos. Ela optou pela compra ainda em março deste ano para facilitar as receitas do dia a dia.

"Não preciso de nenhum tipo de óleo, por isso atingiu todas as minhas expectativas. Uso quase todo dia e cada dia vejo que não dá pra ficar sem. Faço muito frango, peixe, camarão, já deixo temperado e só coloco nela. Super simples e rápido", conta.

Já a dona de casa Iranilda Silva, de 48 anos, escolhe usar a sua AirFryer para fazer comidas diferentes no final de semana e curtir com a família.

"Tenho a minha há quase 5 anos, uso para fazer asinha de frango, batatinha frita, fica tudo sequinho e eu não me preocupo com a saúde já que fica gostoso e sem aquele horror de óleo", detalha.

