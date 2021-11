De roupas a drones: Bazar com produtos doados pela Receita Federal tem itens com até 50% de desconto

Um bazar beneficente com produtos da Receita Federal ocorrerá em Fortaleza entre os dias 11 e 15 de novembro. Os produtos disponíveis chegam a custar metade dos preços de mercado. A ação terá de equipamentos eletrônicos até artigos para o lar.

Entre as mercadorias, estão smartphones, tablets, eletrônicos, drones e peças de computadores. Há, também, brinquedos, relógios, cosméticos e perfumes importados, além de peças de vestuário, cama, mesa, banho e cozinha.

O bazar também terá itens para pesca, camping, automóveis e motos, além de equipamentos médicos.

Os recursos obtidos no bazar serão direcionados à Fundação Terra, ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (Idesq) e à Sociedade Beneficente Amigos de Cristo (Sobac).

Como participar

Para participar, é necessário fazer agendamento on-line, informando o dia e o horário da visita. Os links para a marcação serão disponibilizados a partir desta segunda-feira (8), nos perfis @fundacaoterra e @idesq_ no Instagram. A entrada custa R$ 5.

Cada pessoa pode fazer compras no valor máximo de R$ 2 mil, podendo pagá-las à vista, no crédito e no débito e parcelá-las a partir de R$ 300 em até três vezes. O Pix não será aceito como pagamento.

Itens doados pela Receita

Todos os artigos foram apreendidos pela Receita Federal em operações contra a entrada ilegal de produtos no Brasil e doados a instituições beneficentes por meio do Programa Novos Destinos. O programa contemplou, até julho deste ano, 31 entidades sem fins lucrativos, com mais de R$ 16 milhões em mercadorias.

Serviço

Bazar com produtos doados pela Receita Federal

Quando: 11 a 15 de novembro;

Entrada: R$ 5;

Formas de pagamento: à vista, crédito e débito;

Limite de compras: R$ 2 mil.