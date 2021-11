Patinete elétrica: saiba como escolher e quais os melhores preços do mercado

O trânsito das grandes cidades está cada dia mais saturado. Dessa forma, buscar meios de transportes alternativos como as patinetes elétricas é uma ótima opção para o dia a dia.

As patinetes elétricas são baratas, ecológicas e muito práticas para quem realiza pequenos deslocamentos diariamente. Por isso, podem ser uma ótima aquisição, principalmente com a proximidade da Black Friday.

Para lhe ajudar a escolher o melhor equipamento, preparamos um guia de como escolher a melhor patinete elétrica e ainda montamos uma lista com 4 opções. Confira abaixo.

Como escolher a melhor patinete elétrica?

Existem várias opções para os mais diferentes tipos de necessidades, gostos e bolsos. Por isso, para escolher o melhor modelo para sua rotina é importante ficar atento às seguintes características:

Autonomia da bateria: Essa característica indica a distância que a patinete é capaz de percorrer com apenas uma carga. A maioria das patinetes elétricas possui autonomia de até 25 km por carga, ou cerca de uma hora.

Segurança: Mesmo rodando em baixa velocidade, a patinete deve ser encarada como um veículo motorizado, por isso é necessário sempre usar capacete. Além disso, questões como estabilidade e sinalizações devem ser consideradas.

Velocidade máxima: Se sua intenção é rodar distâncias curtas na cidade, uma patinete elétrica que chegue a uma média de 20 ou 25 km/h já vai lhe atender. Caso prefira maior velocidade, existem patinetes que chegam a 30 e até 60 km/h.

Capacidade de carga: Todo modelo tem uma capacidade máxima de carga, que deve ser observada na hora da escolha. Por exemplo, se você pesa 80 quilos e leva mais dois de bagagem, totalizando 82 quilos, não vai conseguir boa experiência em um modelo com capacidade para 60 quilos.

Autonomia e Velocidade Expansíveis

Patinete Elétrica Ninebot ES2

Legenda: Patinete Elétrico Ninebot ES2 Foto: Divulgação

Leve e fácil de transportar, o Ninebot possui conectividade Bluetooth que oferece estatísticas de viagens, atualizações e bloqueio em caso de roubo. Além disso, é possível comprar um assento separadamente.

Nele é possível expandir sua autonomia de 25 para 45 km acoplando uma bateria extra, também vendida separadamente. Ele inclui sinalização em toda a base do veículo. Outro detalhe é o modo de Controlo de Cruzeiro, que mantém a velocidade constante sem necessidade de acelerar.

Qualidade e Durabilidade

Patinete Elétrica M365

Legenda: Patinete Elétrico M365 Foto: Divulgação

Esta patinete é fabricada em material resistente, com estrutura em liga de alumínio. Possui três modos de velocidade, a 15, 20 e 25 km/h, e é resistente a água e poeira.

Também possui freios a disco traseiros, e a autonomia de 25 a 30 km permite trajetos razoáveis no dia a dia. Ainda é possível comprar um assento para esse modelo separadamente.

Vale lembrar que o modelo possui conectividade bluetooth e o display em led forence informações sobre velocidade, modo de direção, nível da bateria e outros indicadores.

Potente e Muito Confortável

Patinete Elétrica 1000W 48V

Legenda: Patinete Elétrico 1000W 48V Foto: Divulgação

A bateria de alta tecnologia desse modelo entrega duas horas de autonomia e velocidade de 42 km/h. O corpo é em aço de carbono, dobrável, para caber em qualquer porta-malas.

Os freios a disco respondem mais rápido, entregando maior segurança. Possui função econômica para poupar bateria e função limitadora de velocidade para 20 km/h.

O banco é regulável e pode ser adaptado à altura do condutor ou removido para que possa ser conduzido de pé.

Mais leve

Patinete Elétrica ES06C

Legenda: Patinete Eletrico ES06C Foto: Divulgação

O modelo percorre até 30 km com uma única carga e chega a 24 km/h. O acelerador fica em um botão na manopla. Pesa apenas 9 kg e possui sistema eletrônico de frenagem e de controle de velocidade.



O sistema de luzes em led é otimizado para poupar bateria, e sua base é antiderrapante, dando mais segurança ao condutor. Os pneus são maciços e absorvem menos impactos.

FAIXA DE PREÇOS DAS PATINETES ELÉTRICAS

Confira os valores consultados até o dia 19 de novembro em lojas on-line:

Patinete Elétrica Ninebot ES2: cerca de R$ 3.250;

cerca de R$ 3.250; Patinete Elétrica M365: cerca de R$ 4.200;

cerca de R$ 4.200; Patinete Elétrica 1000W 48V: cerca de R$ 5.200;

cerca de R$ 5.200; Patinete Eletrica ES06C: cerca de R$ 1.000.

ONDE COMPRAR UMA PATINETE ELÉTRICA?

O caminho para o trabalho fica mais divertido

As patinetes elétricas são excelentes para pequenos deslocamentos pela cidade. Por morar perto do local de trabalho, a assessora de comunicação, Einar Scatolin, de 26 anos, optou por aquirir um desses equipamentos.

"É um excelente meio de transporte alternativo, perfeito para as minhas idas ao trabalho. Mas, ainda é um equipamento limitado, em relação ao peso que transporta e a duração da bateria", explica.

Ela também alerta que quem tiver interesse no equipamento não deve comparar as características do carro ou da moto. "Os usuários têm de entender que não é uma moto ou um carro. Logo, tem suas limitações e cuidados a serem tomados. Para o que ele é destinado, é perfeito", explica.

Já Giuliano Lopes, administrador de empresas, de 44 anos, aponta para a possibilidade de fazer um pouco de exercício, dependendo do trajeto a ser realizado.

"Em uma subida, temos que patinetar e fica bem leve de vencer a ladeira, como se fosse um pedal assistido de uma bicicleta. É divertido, dá para gastar um pouco de energia e fazer um pouco de exercício", relata.

O administrador também destaca a possibilidade de passeios noturnos. "O farol da minha patinete ilumina bem, tornando fácil um passeio a noite. Inclusive, recomendo esse tipo de passeio", conta.