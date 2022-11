O que uma Bienal de livros deixa para o Ceará?

Filas de crianças descendo dos ônibus. Jovens percorrendo cuidadosamente os corredores. Adultos em passos curtos e olhares atentos ao redor. É a Bienal do Livro do Ceará de novo, momento em que esses detalhes ganham ainda mais cor e vida. Mas, afinal, o que um evento dessa magnitude – com foco no livro, na leitura e na literatura – deixa para o Estado?

“Ele transforma a vida da gente”, arrisca Ana Silva, 16. Estudante na Escola Estadual de Educação Profissional Flávio Gomes Grangeiro, é a primeira vez dela na festa das letras. Fã de romance e aventura, estava perdida entre tantos títulos quando começamos a conversar. “Não sei explicar o que estou sentindo, é uma mistura de sensações. Há pouco tempo comecei a me aproximar da leitura, e estar aqui está sendo bem importante”.

A amiga de turma, Carla Vitória, 16, concorda. A Bienal não dá acesso apenas a livros, mas amplia as fontes de cultura. “Nós, por exemplo, moramos em Paraipaba e lá não tem muitas livrarias. Vir pra cá por iniciativa da escola ajuda porque nos aproxima das obras, das palestras, das pessoas”. É legado, portanto, de incentivo, de continuidade. Não dá para deixar passar algo tão belo e com potencial de mudar as coisas.

Perto dali, Guilherme Carneiro, 16, também abraçava essa percepção ao atravessar páginas e páginas de quadrinhos, folhetos de cordel e lançamentos editoriais. Queria adquirir histórias com personagens LGBTQIAP+. Conseguiu. “Quem vem pra Bienal vai descobrindo coisas novas, outros horizontes. Você pode não gostar de livros de ação, por exemplo, mas estar aqui, vendo a capa das obras e passando a conhecer, pode abrir um novo portal”.

Legenda: As amigas Ana Silva e Carla Vitória, estudantes no município de Paraipaba, consideram que a Bienal não dá acesso apenas aos livros, mas à cultura Foto: Diego Barbosa

Feito o colega, Caio Rian, 16 – igualmente estudante da Escola Municipal Dom Helder Câmara, em Fortaleza – aproveitou o evento para adquirir livros, broches e caderninhos. Gosta da cultura oriental e pareceu, ali, encontrar o espaço certo para que ela faça ainda mais morada. “Da Bienal, a pessoa leva a experiência de estar nesse espaço com tantas coisas, públicos diferentes, diversões. Numa próxima, penso em participar de palestras”.

Celebrar a celebração

É uma linha bonita a se seguir partindo do pressuposto de que, já na concepção do projeto, o fator celebração sempre ocupou o principal foco. Quem divide esse ponto é Maura Isidório, coordenadora do projeto. Para a gestora, a principal herança da iniciativa é exatamente a alegria pela vida, pelas pessoas e pela harmonia, tudo isso atravessado pelas palavras.

“O campo do livro, leitura, literatura e bibliotecas se une para apresentar e, principalmente, viver essa Bienal com a sociedade. Ela é uma celebração do nosso povo, inclusive respeitando as pessoas que partiram pela Covid-19. Estamos comemorando. Esse é um primeiro ponto”, sublinha. O segundo diz respeito à Economia, comprovada por números.

Até o momento, a alguns dias do término desta edição, são mais de 20 mil agendamentos para visita e mais de 200 mil pessoas participando das atividades no Centro de Eventos. Apenas no feriado da última terça-feira (15), mais de 61 mil amantes das letras estiveram lá. Um tesouro.

Legenda: Estudantes na Escola Municipal Dom Helder Câmara, em Fortaleza, Guilherme Carneiro e Caio Rian vibram pela possibilidade de novos horizontes a partir das palavras Foto: Diego Barbosa

“Existe uma série de trabalhadores que estão fazendo direta e indiretamente a Bienal – dos estandes de livros às banquinhas de comida. É a herança do afeto, do encontro, de celebrar a vida, esses componentes imateriais, mas também os materiais”.

Vislumbre sentido desde o tema, “De toda gente para todo mundo” – os grandes painéis exclamando “Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes”. Maura explica que a tônica é estar alinhado à perspectiva das políticas públicas e afirmativas trabalhadas pelo Governo do Ceará. Integrar as pessoas primando pela diversidade, nesse sentido, tem sido uma busca.

Talvez por isso já seja possível apostar qual a principal lição que esta edição do evento deixa para as próximas: “Pensar junto e entender que política pública se faz no plural, com pessoas e para pessoas. Depois de um longo período de pandemia, com certeza esse é o maior e mais verdadeiro ensinamento”.

Além dos muros

Derek Tavares – coordenador escolar da EEFM Aloísio Leo Arlindo Lorscheider, em Itaitinga – que o diga. Na fala dele, algumas paixões são para sempre. A leitura é uma delas. A Bienal também. A percepção surge quando o gestor avalia a importância de ver a primeira escola de Educação em Prisões do Estado do Ceará levando a leitura como instrumento e estímulo à ressocialização dos apenados por meio da atividade Bienal Adentro.

Os encontros foram promovidos nas unidades prisionais Irmã Imelda e Penitenciária Feminina Desembargadora Auri Moura Costa nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. Esses estabelecimentos fazem parte da estrutura organizacional educacional da EEFM Aloísio Lorscheider, com foco na promoção da leitura e formação de leitores.

Na primeira unidade, foi realizada uma roda de conversa com a participação da escritora Ayla Nobre, mediada por Kaciane Barroso, sobre o tema “É 2022 e, como travesti, o meu fim do mundo começou em 2019”. Segundo Derek, “os alunos da escola ficaram bastante emocionados com o bate-papo, participando ativamente por meio da troca de experiências vivenciadas tanto dentro quanto fora do ambiente intramuros”.

Legenda: A Unidade Prisional Irmã Imelda foi uma das contempladas pelas atividades da Bienal Adentro Foto: José Leomar

No outro instante, ocorrido na Penitenciária Feminina Auri Moura Costa, a Bienal Adentro também se fez presente com a realização de uma roda de conversa. A convidada dessa vez foi Nádia Camurça com o tema “Como me transformei em uma mulher cheia de letras”.

“Foi uma conversa sobre o processo de uma garota se tornar escritora com muitas responsabilidades. Muitas alunas da escola participaram, e o momento foi de fundamental importância – uma vez que, muitas delas, no bate-papo, mostraram-se agradecidas pela leitura dentro do cárcere. O ato de ler, conforme as estudantes, abriu caminhos para o processo da escrita, evidenciando futuras escritoras”.

Legado, assim, de engrandecimento e fortalecimento da literatura para pessoas privadas de liberdade, fazendo com que o exercício do caminhar entre palavras seja um fator de promoção humana e de mudanças significativas na vida dessas pessoas. Ponto para a Bienal.

Expandir horizontes

Na outra ponta, sob a perspectiva dos professores, a fortuna do evento é contabilizada da sala de aula para os estandes, e vice-versa. Promover a cultura para pequenos leitores segue como bandeira fundamental. “Para mim, que sou professora de Artes, acho muito necessária a Bienal porque sei que os alunos precisam desse momento para expandir o campo de visão”, divide Grace Cruz, 45, educadora na rede estadual do Ceará, atuante em Camocim.

Legenda: Professora na rede estadual de educação do Ceará, Grace Cruz atua em Camocim e festeja a potência do evento Foto: Diego Barbosa

Justamente para que a leitura se torne cada vez mais um hábito, ela defende que o Governo do Estado auxilie jovens leitores com uma espécie de voucher ou vale nas próximas edições do evento. Muitos deles não possuem condições de adquirir um livro. “Mas só a presença deles aqui, assistindo aos eventos culturais, já causa um impacto muito forte”.

Primeira vez na Bienal do Livro do Ceará – é natural do Pará e antes havia trabalhado em Alagoas – o também professor da rede estadual de ensino, Ytallo Kassio, 29, segue o mesmo princípio. Quando a leitura é impulsionada, revoluções acontecem.

Legenda: “É uma quebra de paradigmas", percebe o professor Ytallo Kassio sobre a Bienal do Livro do Ceará Foto: Diego Barbosa

“É uma quebra de paradigmas. Já que a proposta da Bienal deste ano é a diversidade – principalmente a diversidade de leituras – fica fácil ir além das publicações clássicas, por exemplo. Existem as HQs, os mangás, os livros ilustrativos. Vejo dentro da Bienal essa diversidade de publicações literárias, o que possibilita também o interesse da juventude. Isso me deixa muito feliz”.

Felicidade partilhada: talvez seja o que uma Bienal do Livro deixa para nós.



