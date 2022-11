Confira a programação da Bienal Internacional do Livro do Ceará 2022

É chegada mais uma edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. O maior evento do Estado dedicado ao livro, à leitura e à literatura – acontece de 11 a 20 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. Toda a programação é gratuita.

Entre os destaques da programação, está a presença de importantes nomes da terra e de outras paisagens, além da efervescência de iniciativas de cunho plural. Haverá programação própria da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE), festival de ilustração, colóquios, apresentações, lançamentos de livros, mesas redondas, entre outras atividades.

No total, serão 152 estandss, 30 editoras diretas, mais de 400 indiretas, 22 livrarias e 90 mil titulos à disposição. Seções dedicadas a Oralidades, Ancestralidades e Mestres da Cultura; Praça do Cordel; Literatura, Juventude e Periferia; e Literatura e Infância são alguns dos setores que voltam a encantar o público, além da tradicional venda de livros.

Abaixo, você conhece a programação completa até o feriado de 15 de novembro (sujeita a alterações). O restante das atividades, no site do evento:

11 de novembro

Praça do Cordel (Local: Foyer Salão Iguape - Pavilhão Térreo Leste)

19h: Cortejo de abertura com músicos e poetas da Praça do Cordel até o palco da abertura da Bienal

Arena Principal - A Herança que Seremos (Local: Salão Icapuí)

20h: Solenidade de abertura

20h30: Show Embarcação. Lorena Nunes convida convida Mallu Vitorino e Daniel Medina

12 de novembro

Praça do Cordel (Local: Foyer Salão Iguape - Pavilhão Térreo Leste)

10h30: “Bonequiando na Janela” com o Mestre Martonio Holanda (CE)

11h30: Recital com o mestre Chico Pedrosa (PE) e Rafael Brito (CE).

13h30: Lançamento da Cordelaria Flor da Serra: “De zero a dez nas rimas do cordel”, “A história da matemática” e outros títulos de Paiva Neves (CE).

14h30: Lançamento do livro “Poeta Matuto” de Jesus Rodrigues Sindeaux (Tupynanquim editora)

15h: Aula de cordel com Julie Oliveira (CE).

16h: “Todo sertão é mulher, Toda mulher é sertão!” de Julie Oliveira (CE)

17h: Lançamento do cordel - A Guerra dos Mundos, de Bruno Paulino (CE) inspirado na obra de H.G Wells com mediação do pesquisador Sérgio Magalhães.

18h: Recital com Chico Pedrosa (PB), Evaristo Geraldo (CE) e lançamento da caixa “Cordéis de Rafael Brito”.

19h30: Lançamento da Obra: "O menino que despertou" (a vida de SIDARTA em cordel) de Paola Tôrres (PE) com apresentação da autora e um DUO de Violão e Flauta

Arena Principal - A Herança que Seremos (Local: Salão Icapuí)

10h30 - 12h: Roda de conversa: Livro Livre - A intervenção do livro na periferia

Convidades: Sarau Por Dos Livros

14h – 15h: IX Festival Internacional de Folclore do Ceará (Atividade da Bienal)

19h – 20h30: Sarau Palavra Mulher Periférica e Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias

Convidades: Sarau Palavra Mulher Periférica com Mika Andrade, Lais Eulalia, Bruna Sonast e Argentina Castro.

Festival de Ilustração do Ceará (Local: Salão Icapuí - Pavilhão Térreo Leste)

Projeto Ilustr(A)ção

9h -10h: Produção coletiva de histórias ilustradas

Artista: Edivaldo Batista (Contador de Histórias) e Rafael Limaverde (Ilustrador)

Espaço Desenho Livre

10h - 13h: Espaço dedicado ao desenho livre com objetivo de fomentar a criatividade dos visitantes, proporcionando a interação e o protagonismo artístico. Espaço livre para todas as idades.

Mediação: Eduardo Azevedo (Ilustrador) e Rafael Limaverde (Ilustrador)

Ilustração temática

14h - 15h: Mediação: Eduardo Azevedo (Ilustrador) e Rafael Limaverde (Ilustrador)

Mesa Branca

15h - 17h: Ilustração ao vivo com dois ilustradores da exposição convidados.

Feira de publicações independentes

17h - 18h: O encontro reunirá produções independentes de diferentes linguagens das artes visuais possibilitando o acesso do público a fanzines, livros, revistas, quadrinhos, etc. O espaço estará aberto também para a venda de ilustração, posters, gravuras, camisetas, cadernos.

Abertura

19h: Abertura do Festival com vernissage da exposição e homenagem a Artista Nice Firmeza

Mediação: Eduardo Azevedo (Ilustrador) e Rafael Limaverde (Ilustrador)

Exposição

Durante toda a Bienal

Em sintonia com o tema da Bienal “DE TODA GENTE PARA TODO MUNDO” propomos nesta edição uma exposição com imagens de artistas de vários gêneros e épocas mostrando um panorama da ilustração cearense.

Artistas: Crimes Passionais, RIC Sales, Nani, Cigana, Felipe Helói, Colorindo Studio, João Eudes, Nathalia Forte, Colagem Negra, Sheryda Lopes.

Arena BECE (Local: Salão Icapuí)

10h: Pequenas Grandes Histórias: Espetáculo "Casarão dos Livros”, do Grupo: K´os Coletivo (Parceria SESC)

11h: Pequenas Grandes Histórias: Contação de Histórias "Estripulia" com o Grupo: Cia Criando Art

14h: Colóquios Bece - "Ancestralidades Literárias: narrativas escritas e representatividades indigenas e quilombolas"

Convidades: Valéria Lourenço e Ronaldo de Queiroz Lima

Mediação: Rosana Marques

16h: Colóquios Bece - "Literatura Fantástica no Ceará: dos Precursores aos Dias de Hoje"

Convidades: Carla Castro e Pedro Salgueiro

Mediação: Jéssika Sousa

Sala 01 - Espiral do Tempo (1º Mezanino Leste)

11h: Palestra: A Lua de Rubens de Azevedo - A Selenografia ao alcance de todos.

Palestrante: Heliomárzio Rodrigues Moreira

12h: Lançamentos Editora Radiadora

12h às 15h: Lançamentos de livro

Salas 02 e 03- O Mundo e Suas Voltas (1º Mezanino Leste)

15h às 17h: Abertura com Dança das Mulheres Guerreiras Tapeba - Grupo Eçaí Tema: Territórios dos encantados e da memória.

Convidades: Mestra Pajé Raimunda - Povo Tapeba - Caucaia, Mestre Cacique Sotero - Povo Kanindé – Aratuba Mediação: Antônia Kanindé

18h: Mesa “Todos os caminhos levam à periferia” Convidades: Geovani Martins e Ayla Nobre

20h: Mesa “Nordeste: Chão Sagrado da Poesia” Convidades: Cida Pedrosa, Sara Síntique e Talles Azigon

Sala 04 - Toda voz é raiz (1º Mezanino Leste)

9h às 11h30: Mesa/Tema: Escola Capoeira Água de Beber - Memórias e experiências entre cultura e educação. Convidades: Igor Monteiro e Sammia Castro

Mediação: Robério Batista de Queiroz

13h30 às 15h30: Oficina/Tema: MALUNGO: Sentidos do brincar na cultura Afrodiaspórica com Demétrius Vieira

15h30 às 17h30: Oficina/Tema: Meu Cabelo é um Ato Político com Elonalva Silva Costa

Sala 06 (A) - Museu da Alma (1º Mezanino Leste)

14h às 14h30: Abertura Oficial - Mesa Institucional

Convidades: Roque Albuquerque (Reitor), Claudia Carioca (Vice-reitoria), Segone Cossa (Pró-reitor), Nixon Araújo (Coordenação de Arte e Cultura) e Representante DCE

Mediação: Dyla Silva e Lais Marreiro Colares

14h30 às 15h30: Palestra - Carolina Maria de Jesus: inspiração afetiva, teórica e política

Convidada: Professora Vera Rodrigues

Mediação: Jandira Dala

15h30 às 16h30: Mulheres e Literatura Afro-Brasileira

Convidadas: Valéria Lourenço e Vânia Vasconcelos

Mediação: Monalisa Valente

17h às 18h: Azânia convida: Mulheres Negras na política, ativismo e representatividade no Nordeste

Convidades: Grupo de Estudos e Pesquisas em Cultura, Gêneros, Sexualidades, Raça, Classe, Performances, Religião e Educação - UNILAB/CE

Mediação: Megg Lima e Joanice Conceição

Sala 06 (B) - A Letra Livre (1º Mezanino Leste)

VI COLÓQUIO LITERATURA E PSICANÁLISE (UNIFOR)

9h: Credenciamento / Inscrições

9h45: Abertura

10h15: Intervenção artística 1: Leitura do conto Elogio ao Deserto, de Diego Landin - escritor, artista visual e professor de teatro

11h às 12h30: Mesa 1: Erotismo, subversão e literatura

Mediação: Dauana Vale - escritora e psicóloga

14h- 15h30: Mesa 2: Literatura e Resistência

Mediação: Emânuel Sales-psicanalista e mestre em psicologia

15h30: Intervenção Artística 2: -"Fraturas no corpo entre linguagens"

Artista: Raisa Christina- artista visual e escritora

16h-17h30: Mesa 3: Geografias do corpo e literatura

Mediação: Ana Valeska Maia Magalhães- psicanalista, professora de História da Arte

Sala 07- Janela Mágica (1º Mezanino Leste)

9h: Apresentação do Espetáculo “Junto e Misturado”, com Grupo Desequilibradoz



10h: Contação de Histórias “No Tempo em que Os Bichos Falavam”, com Bete Pacheco

11h: Lançamento do Livro “Coleção Histórias de Casarão” seguido de Contação de Histórias "o Recreador Blim, do Parque Bambolim"

Convidada: Amália Simonetti

Mediação: Paula Yemanjá"

14h: Apresentação do Espetáculo "Oralituras Ancestrais", com os Grupo As Griotes de Teatro

15h: Apresentação do Espetáculo “Junto e Misturado”, com Grupo Desequilibradoz

16h: Apresentação do espetáculo "As aventuras de Mara Descobrindo o planeta das bocas", com a artista Lyvia Cruz

17h: Apresentação do Espetáculo “Um tiquinho de Nada”, com a artista Sâmia Bittencourt

18h: Contação de Histórias “Uma rede de histórias para o mundo todo”, com grupo Rede de Contadores de Histórias

Narradoras: Narradores Cariri, Ana Patrícia Moura, Lena Monteiro

19h: Contação de Histórias "Contos que o Mar me contou "

Artista: Edivaldo Batista

Sala 08 - As Palavras Voam (1º Mezanino Leste)

9h: Oficina para Criança e família “Leitura e invenções artísticas”

10h: Apresentação do Espetáculo "Circo Alegria"

14h: Oficina para Criança e família “Leitura e invenções artísticas”

15h: Contação de Histórias “Gorette conta clássicos da Literatura Infantil Brasileira”

16h: Contação de Histórias "Recontando histórias"

17h: Apresentação do Espetáculo "Só um cochilim"

18h: Contação de Histórias “Legal Ser diferente”

19h: Contação de Histórias "Recontando histórias"

BIENAL ADENTRO (Local: Capela da Vila Vicentina, Rua Tibúrcio Cavalcante, 2184)

09h: Roda de Conversa “Um teto todo seu - Casas e abrigos na vida e na literatura de Valéria Rezende”. Um bate-papo da autora com os resistentes moradores de uma vila de idosos sempre ameaçados de remoção.

13 de novembro

Praça do Cordel (Local: Foyer Salão Iguape - Pavilhão Térreo Leste)

10h30: Roda de poesia com vários cordelistas.

11h20: Lançamento dos cordéis “Amazonas do Brasil as mulheres guerreiras”; “Cordel: entretenimento e educação” e “Nascimento de João Grilo, infância e adolescência”.

14h: Lançamento do cordel “O Rei Soim” de Rodrigo Passolargo (CE).

15h: Lançamento do cordel - As Proezas do Boi Rabicho da Geralda, de Bruno Paulino (CE).

16h: Repente com Gonzaga da Viola (CE) e Guilherme Nobre (CE).

17h: Show lítero-musical “Um Sarau do Zodíaco – O romance entre Áries, Virgem e Escorpião” de Patrick Lima (CE).

18h: Recital com Anne Karolynne (PB)

19h: Lançamento do livro “Meu Baú de Cordéis” de Klévisson Viana (CE). Tupynanquim Editora.

20h: Apresentação do grupo Arrochados do Forró (CE)

Literatura, Juventude e Periferia

9h-17h: Free – to – play Covil Lúdico - Disponibilidade de jogos de tabuleiro com monitores e mesas como narradores de RPG para todo o público.

19h-20h: Ao pé da letra - Artes Integradas, Educação e Juventudes

Salão da Ilustração

Projeto Ilustr(A)ção

9h-10h: Produção coletiva de histórias ilustradas

Espaço Desenho Livre

10h-13h: Espaço dedicado ao desenho livre

Espaço livre para todas as idades.

Ilustração Temática

14-15h: Mediação: Eduardo Azevedo (Ilustrador) e Rafael Limaverde (Ilustrador)."

Mesa Branca

15h-17h: Ilustração ao vivo com dois ilustradores da exposição convidados."

Feira de publicações independentes

17h-18h: O encontro reunirá produções independentes de diferentes linguagens das artes visuais

Mesa Redonda

19h: Ilustração Feminista

Arena BECE (Local: Salão Icapuí)

Programação BECE

10h: Pequenas Grandes Histórias: Apresentação de Espetáculo

11h: Pequenas Grandes Histórias: Clubinho de Leitura Tema "Meu livro favorito"

14h: Colóquios Bece - Mesa ""Produção e edição de Fotolivros no Ceará""

16h: Colóquios Bece - Lançamento de fotolivros

Salão da Ilustração

19h: Mesa Redonda: Ilustração Feminista

Sala 1 - Espiral do Tempo (1º Mezanino Leste)

11h: Palestra: Da luneta de Galileu aos telescópios voadores

12h: Lançamentos Editora Radiadora

12h-14h: Lançamento de livros

16h: Palestra: ASAS - Inspirando gerações

17h: Palestra: Bicententáro da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil

18h: Palestra: “Mulheres na política: obstáculos e desafios”

Sala 02 e 03- O Mundo e Suas Voltas (1º Mezanino Leste)

Oralidades, Ancestralidades e Mestres da Cultura

15h às 17h: Abertura com leitura de trecho de livro, poesia ou conto.

Tema: A poesia de todos os tempos.

Mesas curadoria: O Mundo e suas voltas

18h: Mesa “Texto e memória”

20h: "Mesa “Literatura e espiritualidade”

Sala 04 - Toda voz é raiz (1º Mezanino Leste)

Oralidades, Ancestralidades e Mestres da Cultura

9h às 11h30: Mesa/Tema: Tupi=Nheengatu: Afirmação Étnica, Ancestral e Cultural dos Povos Indígenas no Ceará.

13h30 às 15h30: Mesa/Lançamento de Livro

15h30 às 17h30: Oficina/Tema: Forró Ancestral, uma poética corpográfica

Sala 06 (A) - Museu da Alma (1º Mezanino Leste)

O livro e seus mercados

9h30 à 12h30: Oficina 1 - Da ideia ao leitor - Do(a) escritor(a) e da escrita à publicação

14h às 15h: Exibição do Filme: Carolina Maria de Jesus - Facetas de um Brasil desigual, seguido de debate com realizadores

15h às 16h: Mesa Cadernos Negros

16h às 17h: Formação em Letras: reflexões e perspectivas

17h às 18h: Formação de professores de Língua Portuguesa numa perspectiva decolonial

SALA 06 (B) - A Letra Livre (1º Mezanino Leste)

VI Colóquio Literatura e Psicanálise (Unifor)

9h-11h: Mesa 4 Literatura de urgência, escrita e clausura

11h - 11:30: Intervenção Artística -Inventário de esquecimentos

11h30 - 13h: Mesa 5: Por uma política da memória

14h30-15h45: Mesa 6 Figuras da alteridade

16h: Intervenção Artística: Poesia Marginal

16:30-17h45: Mesa 7: Diferença e Alteridade na Literatura Cearense

17h45: Encerramento - -Um canto guerreiro

Sala 07- Janela Mágica (1º Mezanino Leste)

Literatura e Infância

9h: Apresentação do Espetáculo “Junto e Misturado”

10h: Apresentação do espetáculo “Zoo-ilógico”

14h: Apresentação do espetáculo "As aventuras de Mara Descobrindo o planeta das bocas"

15h: Apresentação do Espetáculo “Junto e Misturado”

16h: Apresentação do espetáculo "As aventuras de Mara Descobrindo o planeta das bocas"

17h: Apresentação do espetáculo "Os Mateus"

18h: Contação de Histórias “Narrativas dos Troncos Velhos”

19h: Apresentação do espetáculo “Chafurdo”

Sala 08 - As Palavras Voam (1º Mezanino Leste)

Infância Sesc/Banco do Nordeste Cultural

08h às 13h: Oficina "Vai virar filme?"

9h: Oficina para Criança e família “Leitura e invenções artísticas”

10h: Apresentação do Espetáculo ""Abracadabra""

14h: Oficina “Leitura e invenções artísticas”

15h: Contação de Histórias “Uma rede de histórias para o mundo todo”

16h: Contação de Histórias "Contos que o mar me cantou"

17h: Apresentação do Espetáculo "O Show do Fela"

18h: Apresentação do Espetáculo “SAORI E ANAHÍ”

19h: Contação de Histórias ""Contos que o mar me cantou""

Bienal Adentro

15h (180 minutos): Conversa em movimento - “A história e a permanência da fazenda Salva-Vidas”.

Local: Percurso do Memorial Antônio Conselheiro até a Fazenda Salva-Vidas. Quixeramobim.

19h30 (120 minutos): Mesa redonda - “Diversidade, Narrativas e Territórios: A palavra constrói o mundo?”.

Local: Anfiteatro Memorial Antônio Conselheiro. Quixeramobim.

Dia 14 de novembro

Praça do Cordel (Local: Foyer Salão Iguape - Pavilhão Térreo Leste)

10h30: Lançamento de cordéis

14h: Contação de histórias para crianças com Rejane Nascimento (CE)

15h: Lançamento do cordel “O Rabino Akibá ou uma lição de fé” de Patrick

Lima (CE).

17h30: Recital Cordel de Mulher - Declamando as cordelistas: Julie Oliveira (Fortaleza) Ivonete Morais (Fortaleza), Leila Freitas (CE), Mariana de Lima (CE) e Anne Karolynne (PB)

18h: Lançamento da caixa “Cordéis de Rafael Brito” (CE)

19h: Poemas de humor com o mestre Chico Pedrosa (PE).

Arena Principal - A Herança que Seremos (Local: Salão Icapuí)

9h – 10h: Sarau Cria Poesia

10h30 – 11h30: Sarau Viva Palavra

14h – 15h: Apresentação teatral e roda de conversa - Histórias de Casarão

16h – 17h: Sarau da B1

19h – 20h: Batalha de Rimas com Cururu Skate e Rap

Festival de Ilustração do Ceará (Local: Salão Icapuí - Pavilhão Térreo Leste)

SALÃO DA ILUSTRAÇÃO

PROJETO ILUSTR(A)ÇÃO

9h - 10h: Produção coletiva de histórias ilustradas

ESPAÇO DESENHO LIVRE

10h - 18h: Espaço dedicado ao desenho livre com objetivo de fomentar a criatividade dos visitantes, proporcionando a interação e o protagonismo artístico. Espaço livre para todas as idades.

ILUSTRAÇÃO TEMÁTICA

14h - 15h: Com Eduardo Azevedo (Ilustrador) e Rafael Limaverde (Ilustrador).

Arena BECE (Local: Salão Icapuí)

PROGRAMAÇÃO BECE

10h: Pequenas Grandes Histórias: Contação de Histórias e oficina “Reinventando Mundos com Livros de Dobraduras”

11h: Ação Especial Rolê da Bece: Rolezine na Bienal - Lançamento e Distribuição das Zines (Poço da Draga, Conjunto Palmeiras e Pirambu)

14h: Colóquios Bece - "Mediação de leitura em ambientes escolares e não

escolares"

16h: Aula Aberta Pomar Laboratórios de escritas e Medição de Leitura -

"Troncos e Folhas de um Pomar: Ancestralidade e Cidadania"

SALÃO DA ILUSTRAÇÃO

19h: Mesa Redonda: Artes em tempo de Covid - 19

SALA 01 - Espiral do Tempo (Local: 1º Mezanino Leste)

SECITECE

15h: Palestra: Surrealismo Fantástico: Tecnologia, História e Ciências Políticas

17h: Lançamentos de livros

SALA 02 e 03- O Mundo e Suas Voltas (1º Mezanino Leste)

ORALIDADES, ANCESTRALIDADES E MESTRES DA CULTURA

15h às 17h: Abertura com leitura de trecho de livro, poesia ou conto.

MESAS CURADORIA: O MUNDO E SUAS VOLTAS

18h: Mesa “O jornalismo que revela o Brasil”

20h: Mesa "(DI)VERSOS ANCESTRAIS"

SALA 04 - Toda voz é raiz (1º Mezanino Leste)

ORALIDADES, ANCESTRALIDADES E MESTRES DA CULTURA

9h às 11h30: Mesa/Tema: Arte, Cultura e Ancestralidade na escola: contribuições da Capoeira para a efetivação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008.

13h30 às 15h30: Oficina/Tema: Construção de bonecas de pano a partir da leitura poética do livro OMO-OBA – Histórias de Princesas de Kiusam de Oliveira.

15h30 às 17h30:Oficina/Tema: Diário de Afetação: A voz da minha pele! Com a palavra, a cena.

SALA 05 - Vida Plural (1º Mezanino Leste)

SALÃO DO PROFESSOR – EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

9h às 11h30: Mesa 1: Encantamentos para uma educação antirracista: limites e

possibilidades de inclusão em contextos educacionais.

14h às 15h30: Mesa 2: Narrativas Indígenas na Aldeia, na Escola, Na Vida: Dialogando sobre/para inclusão.

16h às 17h30: Oficina "Grafismos Indígenas: Narrativas Escritas no Corpo"

Sala 06 (A) - Museu da Alma (1º Mezanino Leste)

O LIVRO E SEUS MERCADOS

9h30 à 12h30: Oficina 2 - Da Ideia ao leitor: Da Divulgação

LIVRO TÉCNICO E ACADÊMICO

14h - 15h30: Abertura / Oficina: Literaluta - Círculos de Literatura Crítica

16h - 17h30: Conferência: Fake News e desordem informacional

SALA 06 (B) - A Letra Livre (1º Mezanino Leste)

VOZES MULHERES

14h às 15h: Sarau

15h30 às 17h30: MESA 1 – TODA PERIFERIA É UM CENTRO POÉTICO

SALA 07- Janela Mágica (1º Mezanino Leste)

LITERATURA E INFÂNCIA

9h: Apresentação do espetáculo "Os Mateus"

10h: Contação de Histórias “Narrativas dos Troncos Velhos”

14h: Apresentação do espetáculo "Os Mateus"

15h: Contação de Histórias “Narrativas dos Troncos Velhos”

16h: Mediação de Leitura "Eu li num livro" - Lana Furtado lê “A luz misteriosa no céu do sertão” de Elzilene Nóbrega e Nágilo Menezes lê trechos de “O Saci” de Monteiro Lobato

17h: Contação de Histórias “Meu quintal é o mundo”

18h: Contação de histórias "Ao redor das fogueiras”

19h: Apresentação do Espetáculo "Oralituras Ancestrais"

SALA 08- As Palavras Voam (1º Mezanino Leste)

INFÂNCIA SESC/BANCO DO NORDESTE CULTURAL

09h às 12h: Oficina "Malabares: Corpo e Rotina

09h: Apresentação do Espetáculo "Alice no país das livrarias"

10h: Contação de Histórias "Quem conta um conto aumenta um ponto"

12h às 17h: Oficina "Mãos na Massa: Modelando para Imaginar"

14h: Apresentação do Espetáculo "Gran circo malabar"

15h: Contação de Histórias "Quem conta um conto aumenta um ponto"

16h: Apresentação do Espetáculo “SAORI E ANAHÍ”

17h: Contação de Histórias “ O Bicho Singular”

18h: Apresentação do Espetáculo “Um Pé de Moringa”

19h: Contação de Histórias "Curta o conto"

BIENAL ADENTRO

UNILAB - ENCONTRO DE ORALIDADES E ESCRITAS EM LINGUA PORTUGUESA (Local: Campus de Auroras - Redenção - Ce)

9h às 11h30: Semana Internacional de Letras da Unilab (SILU)

BIENAL ADENTRO (Local: Biblioteca Sabiá, Sabiaguaba.)

16h: Contação de histórias - “As histórias da neta de um boto: Narrativas aquáticas de Márcia Kambemba”.

15 de novembro

Local: Foyer Salão Iguape - Pavilhão Térreo Leste

Praça do Cordel

10h30: Performance com o palhaço Teotônio, recital com Antônio Marcos Bandeira(CE).

11h: Lançamento de cordés

14h: Lançamento de livro

15h: Aula de cordel, com Rouxinol do Rinaré (CE)

17h: Lançamento do livro “Ceará Mestiço” de Oswald Barroso (CE).

18h: Recital com Ian Fermon (CE), Charles Melo (CE) e Evaristo Geraldo (CE).

19h: Lançamento de cordel

19h30: Lançamento do livro “Fábulas em Cordel” de Geraldo Amâncio e ilustrações de Klévisson Viana

20h: Cantoria com o mestre Geraldo Amâncio Pereira (CE) e Guilherme Nobre (CE).

Literatura, Juventude e Periferia

9h-10h: Sarau das Pretas (Pretarau)

10h30-11h30: Sarau com Grupo Bate Palmas

14h-15h: Sarau Bota o Teu

15h - 15h40: Show de Humor – É jovem É nois É humor (Comtemplados no Edital TAC)

16h-17h: Slam Entre Linhas – Batalha de poesia falada

19h-19h40: Contação de Histórias – “Tudo bem não ser normal”

Salão da Ilustração

Projeto Ilustr(A)ção

9h-10h: Produção coletiva de histórias ilustradas

Espaço Desenho Livre

10-13h: Espaço dedicado ao desenho livre com objetivo de fomentar a criatividade dos visitantes, proporcionando a interação e o protagonismo artístico. Espaço livre para todas as idades.

Ilustração temática

14h-15h: Mediação de Eduardo Azevedo (Ilustrador) e Rafael Limaverde (Ilustrador)"

Oficina

15h-17h: Oficina de Kirigami - Arte em papel com corte e dobradura.

Feira de publicações independentes

17h-18h: O encontro reunirá produções independentes de diferentes linguagens

Salão da Ilustração

Oficina

19h: Carreiras para Ilustradores no Mercado de Animação (Local: Arena Bece)

Arena BECE (Local: Salão Icapuí)

Programação Bece

10h: Espetáculo Grupo Teatralizar Histórias, com Andrea Piol e Carol Benjamim

14h: Acervo em Evidência Especial Bienal do Livro: "Inovação e tecnologia para o patrimônio cultural cearense: curadoria e Execução do Projeto de Digitalização do Acervo da BECE nos seus 155 anos de história"

16h: Colóquios Bece - "A voz feminina no Cordel Brasileiro"

