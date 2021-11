Bienal do Livro do Ceará é adiada para 2022 por conta da pandemia

Os apaixonados por literatura não terão a Bienal do Livro do Ceará neste ano. Por conta da pandemia do coronavírus, a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) adiou o evento para 2022. O órgão emitiu um comunicado sobre a mudança de data.

"Em decorrência do contexto da pandemia, a Secult não irá realizar a Bienal Internacional do Livro este ano. A Bienal é um evento de grandes proporções que exige um maior tempo de planejamento e de produção, a incerteza dos cenários ao longo do ano 2021 fez com que a Secult tomasse a decisão de adiar a Bienal para o ano de 2022", disse a Pasta de cultura em nota.

Para não deixar o público fiel ao evento sem programação, a Secult em parceria com a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), irá realizar — com início ainda este ano — algumas atividades e programações da Pré-Bienal Internacional do Livro.

Legenda: Fachada da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) Foto: Divulgação/Bece

"Há o planejamento para realização da Bienal Internacional do Livro em 2022. A Secult ainda está avaliando a data de realização, em decorrência do contexto da pandemia. O que podemos antecipar é a temática 'diversidade' e a Curadoria Talles Azigon, Tércia Montenegro e Conceição Evaristo", disse o órgão em comunicado.

A última edição da Bienal do Livro do Ceará aconteceu em agosto de 2019, no Centro de Eventos do Ceará.