Bienal do Livro do Ceará 2022 deve acontecer de 11 a 20 de novembro, no Centro de Eventos

Boa notícia para os amantes da leitura. A XIV Bienal Internacional do Livro do Ceará – 2022 será realizada no período previsto de 11 a 20 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará.

A iniciativa – suspensa em 2021 por ocasião das medidas sanitárias contra a Covid-19 – chega à 14ª edição reconhecida como ambiente para a fruição artística, além de importante ação de construção de políticas do livro, leitura, literatura e bibliotecas.

Em nota, a Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE) anuncia que o tema será “Diversidade: De toda gente para todo o mundo”. Sublinha ainda que a programação está em fase de construção junto à curadoria e à coordenação. A grade será divulgada em breve.

"A Bienal Internacional está consolidada no calendário literário nacional e estadual, um espaço de importante mobilização social, educacional e econômica", destaca o texto.

No site do evento, já é possível saber os membros da curadoria. São eles: a romancista, contista e poeta Conceição Evaristo; o multiartista e produtor cultural Tales Azigon; a escritora, fotógrafa e professora Tércia Montenegro; e o escritor e educador indígena Daniel Munduruku.

Pré-Bienal

A Bienal Internacional do Livro do Ceará abriu 2022 com a expectativa de uma grande festa do livro e da leitura. Com o objetivo de preparar o ambiente para o evento, foi realizada, entre janeiro e março deste ano, a Pré-Bienal do Livro.

Legenda: Programação do evento deste ano está em fase de construção junto à curadoria e à coordenação Foto: Felipe Abud

A ampla programação, dividida entre atividades presenciais e virtuais, foi conduzido pelo Secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piúba, e ocorreu principalmente sob a forma de transmissão virtual pelo canal da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), no YouTube.

Historicamente, entre fevereiro e março do ano em que a ação vai acontecer, são anunciados o período de realização do evento e a lista de divulgação dos primeiros convidados confirmados. Nesta edição, muitos dos nomes foram propostos durante a Pré-Bienal e estão disponíveis no site.

