Espedito Seleiro para crianças: trajetória do Mestre é contada em cordel ilustrado

"A história que vou contar/ É de amor, superação;/ De um menino corajoso/ Que encarou o sertão/ E toda a sua magia/ Com muita sabedoria/ Resistência e doação".

Um Espedito Seleiro pequeno, fofinho e cheio de talento invadirá a Bienal Internacional do Livro do Ceará neste sábado (19), a partir das 17h. É quando acontece o lançamento de "Espedito Seleiro: Um menino, um mestre", da professora e escritora Flávia Nonato.

Trata-se de um cordel biográfico sobre a história de um dos maiores e mais reconhecidos artistas de nossa terra, artesão do couro mundialmente celebrado. Ao longo de 54 estrofes de sete versos cada, o livro passeia sobretudo pela infância do Mestre, focando na vida de um menino sertanejo que se torna artesão ainda bastante jovem.

Ao observar o trabalho do pai na produção de peças em couro para fazendeiros, vaqueiros, tropeiros e roceiros da região, o minúsculo criador apaixona-se pela arte e inicia o processo de produção de peças em miniatura, semelhantes àquelas que o pai produzia.

Legenda: Cordel biográfico sobre Mestre Espedito Seleiro deve agradar sobretudo o público infantil Foto: Divulgação

Dessa primeira leva, ganha destaque um pequeno baú, feito pelo garotinho para presentar a mãe, dona Maria Pastora. A peça selou o primeiro trabalho de Espedito como artesão, levando-o, anos depois, a percorrer o mundo com a originalidade e arrojamento de cada produto assinado por ele.

Beleza e preciosismo

A trajetória de alguém tão devotado a colorir as coisas não poderia render um livro apenas em preto e branco. O artista Álisson Flor assina as ilustrações da obra, tornando-a ainda mais atraente ao público infantil – embora voltada para todas as idades.

Legenda: Ao observar o trabalho do pai na produção de peças em couro, o pequeno Espedito apaixona-se pela arte e inicia o processo de produção de peças próprias Foto: Divulgação

Na parte do texto, Flávia Nonato – também natural de Nova Olinda, feito Mestre Espedito – deposita toda a expertise desenvolvida na graduação em Letras pela Universidade Regional do Cariri. Na ocasião do lançamento, ela dividirá a fala com o Secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piúba.

O resultado é um projeto delicado, diverso e inspirador sobre uma das pessoas mais admiráveis de nosso chão.

Serviço

Lançamento do livro "Espedito Seleiro: Um menino, um mestre"

Neste sábado (19), a partir das 17h, no Centro de Eventos do Ceará, Espaço Natércia Campos (Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz. Mais informações no site do evento