Quer desfilar na avenida Domingos Olímpio? Maracatu Solar abre alas para brincantes

As saídas dos maracatus na avenida Domingos Olímpio durante o Carnaval de Fortaleza são construídas coletivamente meses antes dos integrantes pisarem no asfalto da via. Para quem irá acompanhar os desfiles na hora, no entanto, é possível se somar como “brincante de ocasião” ao cortejo no momento da saída a partir de iniciativa do Maracatu Solar, uma das agremiações mais conhecidas da Capital.

Fundado em 2006, o Solar irá desfilar na avenida neste ano no próximo sábado (10). Como explica Pingo de Fortaleza, fundador do maracatu, o grupo desde o início estabeleceu uma ala aberta para participação de pessoas que queiram se integrar ao desfile.

Batizada de “O sol nasceu para todos”, a ala inicialmente demandava que a pessoa interessada em sair à avenida tivesse adquirido a camisa do ano da agremiação. “Atualmente, as pessoas podem ir de branco ou com alguma camisa do Maracatu Solar que a gente permite que ela saia após o batuque”, explica Pingo.

“É uma forma de fazer esse maracatu interagir com o grande público. Hoje, considero o Solar um maracatu protagonista em relação à difusão dessa manifestação por todos os lugares: congressos, encontros, seminários, dentro do circuito Universitário, fora, nos bairros, comunidades, escolas. A gente tá sempre procurando agregar e fortalecer”, ressalta.

Legenda: Maracatu Solar é uma das agremiações da expressão tradicional que atua em Fortaleza Foto: Kid Júnior / divulgação

“Essa participação popular se dá porque o maracatu compreendeu que ele não é só de desfile, de exibição, mas de participação”, avança Pingo. “É tanto que a gente faz o cortejo da Domingos Olímpio e também pratica por todo o carnaval o exercício do show de palco e também cortejos populares”, segue.

A agenda da folia de 2024, inclusive, inclui programações não somente nos quatro dias de carnaval, mas também na Quarta de Cinzas e na quinta-feira e sábado após o período. “Esse é o sentido do maracatu. Ele tem, lógico, um corpo de brincantes, mas sempre faz esse chamamento contínuo para que as pessoas participem do seu momento de cortejo e de palco”, reforça.

Formações ao longo do ano

Além da abertura de ocasião — que possibilita a participação ao público presente na avenida no momento do desfile —, o Solar também oferta, ao longo do ano, série de formações gratuitas e abertas em áreas como dança, batuque e artesanias, em preparação prévia à próxima saída.

Como explica Pingo de Fortaleza, o grupo busca “ter entendimento histórico e contemporâneo” da manifestação. "Ele procura dialogar com essa historicidade, com a essência, mas procurando sempre agregar valores a esse processo de estruturação do grupo e de difusão dela”, resume.

O braço formativo é uma das bases da atuação do grupo. “Os programas de formação do Solar são bastante intensos e acontecem durante todo o ano. As pessoas não têm burocracias para entrar no Solar, não pagam absolutamente nada”, ressalta o fundador.

Legenda: Oficinas de dança, batuque, regência, canto, artesanias e figurinos são ofertadas pelo Solar ao longo do ano em preparação prévia ao desfile Foto: Jean Ribeiro / Divulgação

É possível, de início, se somar aos grupos de dança e batuque do maracatu. Com a proximidade da data do Carnaval, a agremiação também oferece formações em regência e canto. Além delas, há oficinas permanentes de artesanias e construção de figurinos.

“O maracatu é uma manifestação que tem que ser entendida além do carnaval, ser entendida como um ponto de cultura, de referência para o exercício pleno da cidadania cultural e para várias questões que ele traduz, como ancestralidade, identidade étnica, luta contra o racismo cultural, contra a intolerância religiosa e pelo protagonismo dos agentes culturais cearenses e fortalezenses”, sustenta Pingo.

Maracatu Solar

Instagram: @maracatusolar

Endereço: Av. da Universidade, 2333, Benfica

Agenda

Desfile

Quando: sábado, 10, às 20 horas

Onde: avenida Domingos Olímpio, José Bonifácio

Brincar de Maracatu

Quando: domingo, 11, às 14 horas

Onde: Praça João Gentil, Benfica

Pingo de Fortaleza - Tambores Ancestrais na Noite Escura

Quando: segunda, 12, às 18h30

Onde: Praça João Gentil, Benfica

Brincar de Maracatu

Quando: terça, 13, às 15h30

Onde: Benfica

Batuque dos Encantados

Quando: quarta, 14, às 8 horas

Onde: Benfica

Maracatu Solar na Estação

Quando: quinta, 15, às 19 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Cortejo no Benfica

Quando: sábado, 17, às 18 horas

Onde: Benfica