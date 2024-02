Carnaval de Fortaleza 2024: confira programação de festas públicas e privadas na cidade

O Carnaval 2024 chegou e, para quem está em Fortaleza, não faltam lugares para curtir a folia. Ao todo, a Capital tem oito polos oficiais com programação gratuita: Aterrinho da Praia de Iracema, Domingos Olímpio, Mercado da Aerolândia, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Parque Rachel de Queiroz, Passeio Público e Praça João Gentil (Benfica).

Mas o festejo segue e há opções gratuitas de lazer antes mesmo do início oficial do Carnaval. Na próxima quinta (08), o Dragão do Mar realiza o último Pré-Carnaval público da Cidade com a segunda apresentação do bloco Chão da Praça deste ano.

Já na sexta-feira (09), o Theatro José de Alencar recebe mais uma edição do Baile à Fantasia do Zé, com acesso livre mediante retirada prévia dos ingressos.

Por toda a Capital, há também diversas festas, blocos e shows em espaços privados de cultura e gastronomia.

Destaques

No sábado (10), primeiro dia de Carnaval, a programação inclui apresentações do Luxo da Aldeia, no Benfica, e do Bloco Mambembe, no Mercado dos Pinhões, além de shows de Márcia Fellipe e Zeca Baleiro no Aterrinho.

No domingo (11), os foliões poderão curtir shows de Alanzim Coreano e Diogo Nogueira no Aterrinho.

Já na segunda (12), a PI tem atrações para todos os gostos: Os Transacionais, Solange Almeida e Criolo comandam a festa na praia. Outro show imperdível é o de Getúlio Abelha, que se apresenta no Benfica.

Na terça (13), último dia de folia, o cantor Felipão faz a festa do Parque Rachel de Queiroz, e Baby do Brasil e Maria Rita encerram o Ciclo Carnavalesco no Aterrinho.

Durante os quatro dias, uma excelente opção para famílias com crianças são os bloquinhos infantis no Passeio Público e no Parque Rachel de Queiroz. A programação ainda conta com desfiles de maracatus, afoxés e escolas na Domingos Olímpio, e blocos e shows na Aerolândia e na Mocinha.

Guia da folia do Diário do Nordeste: saiba como usar

Para facilitar a vida do folião, o Diário do Nordeste lançou uma agenda de programação com festividades públicas e privadas. A tabela, em constante atualização, é de fácil utilização e tem opções para todos os públicos durante todo o período carnavalesco.

Para usar o guia, basta digitar, na barra de pesquisa, o dia da semana, data, atração, polo ou horário que deseja filtrar. Também é possível consultar página a página, para ver todas as opções disponíveis.