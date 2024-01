Bloco Chão da Praça retorna ao Pré-Carnaval do Dragão do Mar

Depois de quatro anos de espera, o bloco Chão da Praça estará de volta ao Dragão do Mar, na Praia de Iracema. Comandado pela banda Os Transacionais, o festejo ocorre nas duas primeiras quintas-feiras de fevereiro, nos dias 1º e 8, oferecendo mais um dia de folia para quem quer brincar Carnaval em Fortaleza.

Essa será a 8ª edição do bloco, que se apresentou pela última vez no Pré-Carnaval de 2020, antes da pandemia. Como de costume, o bloco terá acesso gratuito e contará com um repertório que celebra a música cearense e agrega canções carnavalescas de diversas eras e lugares do País, com participação de convidados especiais nas apresentações.

Veja também

No dia 1º, o músico e compositor Dipas, antigo parceiro musical da banda, sobe ao palco do Chão da Praça. Já no dia 8, data do baile à fantasia dos Transacionais, a participação especial é do bloco As Gata Pira.

Jolson Ximenes vocalista e baixistas dos Transacionais "O Chão da Praça sempre vai ser o nosso bloco, o bloco do Transacionais. Sempre vão ser os shows mais especiais do Pré-Carnaval e do Carnaval da gente, porque foi ele que motivou os Transacionais a realmente ingressarem nesse universo carnavalesco

O vocalista e baixista dos Transacionais, Jolson Ximenes, destaca que o retorno do Chão da Praça é uma oportunidade de levar pessoas que deixaram de frequentar os arredores do Dragão do Mar para a região central da Cidade novamente, já que o repertório é democrático e voltado para todas as faixas etárias.

“Desde o começo, nosso intuito é unir gerações. É um bloco que não é extremamente adulto, porque também tem que ter criança participando. O pai tem que querer levar o filho sem ter medo nenhum de levá-lo para um bloco de Carnaval”, ressalta.

O repertório do bloco, escolhido especialmente para a ocasião, segue diverso, mas passou por atualizações em decorrência de uma evolução musical da banda e dos anos que se passaram, explica Jolson.

Mas para quem sente saudade de outros carnavais, o artista garante: não vai faltar Fausto Nilo e Luiz Caldas, clássicos do bloco, “e a energia que só o Chão da Praça tem”.

Bloco se apresenta há mais de uma década

Legenda: Nas últimas edições, bloco se apresentou na Praça Verde do Dragão do Mar Foto: Divulgação

O Chão da Praça surgiu oficialmente em 2013, após Os Transacionais sugerirem ao Dragão do Mar a criação de um bloco de Carnaval que reunisse clássicos carnavalescos com originalidade e frescor. Antes, o grupo já havia se apresentado em outros carnavais, mas com shows mais curtos e outras propostas musicais.

Na época, conta Jolson, o equipamento cultural acolheu a ideia e pediu que o bloco também contemplasse compositores cearenses, num esforço para a valorização de nomes da terra – não à toa, o nome do bloco homenageia uma das mais famosas composições de Fausto Nilo, em parceria com o baiano Moraes Moreira.

As primeiras edições ocorreram em um pequeno palco no Espaço Rogaciano Leite Filho, embaixo da passarela do Dragão, mas no quarto ano a festa passou para a Praça Verde, já que o público havia aumentado consideravelmente.

Neste ano, o bloco volta ao palco original, mas em novo formato. Segundo Jolson, o Dragão do Mar prepara uma “uma super infraestrutura” para garantir mais segurança e conforto para os foliões.

“É uma maneira de reestabelecer a origem do Chão da Praça, de como tudo começou, mas já sabendo do potencial de público que o bloco tem”, completa.

Carnaval de Fortaleza em 2024 Veja programação com opções gratuitas e pagas ao redor da cidade id Dia Horário Atração Local Valor

Serviço

Bloco Chão da Praça

Quando: 1º e 8 de fevereiro, a partir das 20h

Atrações: Os Transacionais, com participações especiais de Dipas e do Bloco As Gata Pira

Endereço: Espaço Rogaciano Leite Filho - Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito