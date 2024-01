Blocos de Carnaval em Fortaleza: confira a programação de 50 blocos que desfilam no pré-carnaval

A programação do pré-carnaval de Fortaleza segue com diversas opções para quem quer aproveitar o clima de folia. Nesta edição, o Ciclo Carnavalesco conta com 10 polos oficiais, mas a animação se estende por toda a Cidade por meio dos blocos, que se apresentam em diversos dias e bairros.

Por meio do Edital de Apoio aos Blocos de Rua, executado pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), 48 blocos desfilam pela Capital até 6 de fevereiro. Há ainda blocos independentes e festas com agremiações carnavalescas.

Confira a programação dos blocos:

1) Bloco Girassol

Datas: 21 e 28 de janeiro e 4 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Bar da Mocinha (Rua Padre Climério, 140 - Meireles)

2) Bloco Zé Moringa

Datas: 03, 04, 05 e 06 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Rua Pierre Luz, 240 - Jardim Guanabara



3) Bloco D. Rocha Folia

Datas: 01, 02, 03 e 04 de fevereiro

Horário: 18h

Local: Rua Pedro Muniz, 281 - Demócrito Rocha



4) Bloco Filhos na Folia

Datas: 30 e 31 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro

Horário: 18h

Local: Polo de Lazer do Conjunto Tancredo Neves - Jardim das Oliveiras



5) Bloco Amigos da Folia

Datas: 23, 24, 25 e 26 de janeiro

Horário: 8h

Local: Rua Beija Flor, 155 - Jardim das Oliveiras



6) Bloco Balaku Baku Folia

Datas: 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Comunidade do Beco dos Pintos - Bairro Farias Brito



7) Bloco Nazaré Folia Kids

Datas: 26 e 27 de janeiro e 02 e 03 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Comunidade do Parque Nazaré (Rua Padre Palhano, 1115 - Siqueira)



8) Bloco Parque Folia

Datas: 26 e 27 de janeiro e 2 e 3 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Instituição Conselho Comunitário do Parque São José (Rua Costa Freire, 2238 - Parque São José)



9) Bloquinho de Folia e Alegria da Criançada na Periferia

Datas: 19, 20, 26 e 27 de janeiro

Horário: 17h

Local: Condomínio Residencial Heloneida Studart (Rua Jardim do Éden, 1100 - Siqueira)



10) Bloco Relaxa Bebe

Datas: 21 e 28 janeiro e 04 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Praça da Vista (Rua Manoel Dias Branco, 233 - Bairro Cais do Porto)



11) Bloco Paraguai Folia

Datas: 02, 03, 09 e 10 de fevereiro

Horário: 18h às 22h

Local: Rua Rio Paraguai, 696 - Jardim Iracema



12) Bloco Cachorra Magra

Datas: 20 e 27 de janeiro e 03 de fevereiro

Horário: 18h30

Local: Rua Marechal Deodoro, 216 - Bairro Benfica



13) Bloco Farra na Jangada

Datas: 21/01 (Praça dos Leões)

28/01 (Mercado dos Pinhões)

04/02 (Poço da Draga)

13/02 (Praça João Gentil)

Horário: 16h30



14) Bloco Me Chama que Eu Vou

Datas: 26 e 27 de janeiro e 02 e 03 de fevereiro

Horário: 19h (26 e 27/01; 02/02) e 16h (03/02)

Local: Travessa Ana Julião, 70 - Bairro Antônio Bezerra



15) Bloco Matuto Folia

Datas: 25, 26, 27 e 28 de Janeiro

Horário: 17h

Local: Rua Pierre Luz, 548 - Bairro Jardim Guanabara



16) Bloco Pré-Carnaval Da Periferia

Datas: 29 e 30 de janeiro e 05 e 06 de fevereiro

Horário: 18h

Local: Comunidade do Parque Nazaré - Siqueira



17) Bloco Baixaria Baixinhos do Mincharia

Datas: 21 e 28 de janeiro e 04 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Largo do Mincharia - Rua dos Pacajús, 5 (Calçadão da Praia de Iracema)



18) Bloco Doido é Tu

Datas: 20 e 27 de janeiro e 03 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Praça da Areninha do Rodolfo Teófilo (Rua Frei Marcelino, 1511 - Rodolfo Teófilo)



19) Bloco Banda do Periquito da Madame

Datas: 20 e 27 de janeiro e 03 de fevereiro

Horário: 15h

Local: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas - Centro)



20) Bloco Galo do Jardim América

Datas: 19, 20, 26 e 27 de janeiro

Horário: 18h

Local: Praça da Caixa D’água, em frente ao Colégio Paulo Sexto (Rua Jorge Dumar, 1841 - Jardim América)



21) Bloco Turminha da Folia

Datas: 27/01 (Bosque dos Ferroviários - Avenida José Jatahy)

28/01 (Praça do Floresta - Rua Frei Odilon com Rua Expedito Xavier - Lagoa do Urubu)

03/02 (Areninha do Rodolfo Teófilo - Rua Francisca Clotilde)

04/02 (Praça Ari de Sá Cavalcante - Parquelândia)

Horário: 16h



22) Bloco Viva Terezinha

Datas: 30 e 31 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro

Horário: 15h

Local: Rua Beija Flor, 155 - Bairro Jardim das Oliveiras



23) Bloquinho Zumbeira Kids

Datas: 01, 02, 03 e 04 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Praça da Areninha do Pirambu (Av. Presidente Castelo Branco, 2018 - Jacarecanga)



24) Bloco Crocodilo

Datas: 01, 02, 03 e 04 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Praça Otávio Bonfim - Farias Brito



25) Bloco Tambores Carnavalesco

Datas: 18/01 - 19h às 21h30

21/01 - 17h às 20h

25/01 - 19h às 21h30

04/02 - 17h às 20h

Local: Palco da Passarela do Dragão do Mar - Praia de Iracema



26) Bloco As Panteras Cor de Rosa

Datas: 20 e 27 de janeiro e 03 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Bar da Mocinha (Rua João Cordeiro, 580 - Centro)



27) Bloco Sivozinha Folia

Datas: 21 e 28 de janeiro e 04 de fevereiro

Horário: 8h às 12h

Local: Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar)



28) Bloquinho Caneco Cheio

Datas: 01, 02, 03 e 04 fevereiro

Horário: 19h

Local: Calçadão da Areninha do Pirambu - Avenida Leste Oeste (Pirambu)



29) Bloco do Zé Almir

Datas: 21 e 28 de janeiro e 04 de fevereiro

Horário: 17h30 às 20h30

Local: Rua Geraldo Barbosa, 2971 - Granja Lisboa



30) Bloco Os Filhos da Fafá

Datas: 26 e 27 de janeiro e 02 e 03 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Rua Capitão Nestor Góis - Bairro Ellery



31) Bloco Kuekão de Kouro

Datas: 19 e 26 de janeiro e 02 e 09 de fevereiro

Horário: 18h

Local: Rua Maranhão, 1884 - Pici



32) Bloco de Pré-Carnaval do Jardim América

Datas: 31, 01, 02 e 03 de fevereiro

Horário: 16h às 2h

Local: Praça do Jardim América



33) Bloco Sambamor

Datas: 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Rua João Cordeiro (saída do Largo da Mocinha, finalizando no Aterrinho)



34) Bloco Me Ache Folia

Datas: 25, 26, 27 e 28 de janeiro

Horário: 17h

Local: Praça Joaquim Nogueira - Antônio Bezerra



35) Bloco Jardim Folia

Datas: 26 e 28 de janeiro e 02 e 04 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Praça Nossa Senhora Aparecida (Rua Senador Carlos Jereissati - Jardim das Oliveiras)



36) Bloco Mata Galinha

Datas: 27/01 (Praça Central do Dias Macêdo)

28/01 (Praça do Conjunto Renascer - Rua 01, Dias Macêdo)

03/02 (Praça Central do Dias Macêdo)

04/02 (Praça Conjunto Residencial Aqui Fico - Dias Macêdo)

Horário: 16h



37) Bloco A Turma do Mamão

Datas: 25 e 26 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro

Horário: 19h às 22h

Local: Praça dos Navegantes - Moura Brasil



38) Bloco Marufolia

Datas: 19, 26 de janeiro e 02 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Praça do Marupiara - Demócrito Rocha



39) Bloco Kururu da Lagoa

Datas: 01, 02, 03 e 04 de fevereiro

Horário: 19h às 21h

Local: Rua Waldemar Tavares com Rua Francisco Matias, 434 - Sabiaguaba



40) Bloco Dragões do Ritmo

Datas: 21 e 28 de janeiro e 04 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Bar da Mocinha (Rua Padre Climério, 140 - Praia de Iracema)



41) Bloco Meninada do Território da Paz

Datas: 7, 8, 9 e 10 de fevereiro

Horário: 18h

Local: Praça Mais Infância (Rua Tebas, s/n - Siqueira)



42) Bloco do Ponto de Cultura LGBTQIA+

Datas: 17, 19, 24 e 25 de janeiro e 02 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Praça Santa Edwiges - Conjunto Curió



43) Bloco Vem no Trenzinho

Datas: 27, 28 de Janeiro, 03 e 04 de fevereiro

Horário: 16h às 19h (27/01 e 03/02); 10h às 14h (28/01 e 04/02)

Local: Saída pela Rua Estevão de Campos em direção à Vila do Mar, finalizando no Pier da Barra - Barra do Ceará



44) Bloco KB+1

Datas: 19, 25 e 26 de janeiro e 02 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Rua Padre Mororó, 1217 - Jacarecanga



45) Bloco Eu Quero Muito Mais

Datas: 28/01 - Espaço Celc (Rua 906, s/n - Conjunto Ceará)

01/02 - Praça UV-10 (Rua 1036 s/n - Conjunto Ceará)

02/02 - Quadra Grupo da Paz (Rua 1006 s/n - Conjunto Ceará)

04/02 - Rua 1002 N° 19 - Conjunto Ceará

Horário: 18h



46) Bloco Unidos do Morro

Datas: 27 e 28 de janeiro e 03 e 04 fevereiro

Horário: 19h

Local: Praça da rua do Trilho com Travessa da Saudade - Moura Brasil



47) Bloco Meninada Foliã

Datas: 17, 18, 19 e 20 de janeiro

Horário: 18h

Local: Centro de Juventude Igor de Andrade (Rua Raquel Holanda, 512 - Monte Castelo)



48) Bloco Jaca Folia

Datas: 01, 02, 03, 04 de fevereiro

Horário: 19h às 22h

Local: Rua Jacinto de Matos - Jacarecanga

49) Bloco É Só Isso Mesmo

Datas: 21 de janeiro e 04 de fevereiro

Horário: Concentração a partir das 13h

Local: Barvioli Bar (Rua Princesa Isabel, 1971 - Benfica)

50) Bloco Pra Quem Gosta É Bom

Data: 21 de janeiro

Horário: 10h

Local: Praça dos Correios (Praça Waldemar Falcão, s/n - Centro)

Veja também a programação completa do Ciclo Carnavalesco 2024: