Programação de Pré-Carnaval e Carnaval 2024 em Fortaleza: confira agenda da folia

Quatro semanas de prévias e cinco dias de folia devem movimentar Fortaleza entre janeiro e fevereiro. As atrações do Pré-Carnaval e do Carnaval de Fortaleza foram anunciadas pela Prefeitura, com polos espalhados pelos bairros da Capital, onde se apresentarão blocos, bandas e baterias de escola de samba, além de shows no palco do Aterrinho da Praia de Iracema.

Para facilitar a vida do folião, o Diário do Nordeste lança uma agenda de programação de festividades públicas e privados. A tabela será constantemente atualizada para registrar os eventos. Você também confere em nossas redes sociais o resumo da agenda semanal.