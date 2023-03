Estação das Artes celebra primeiro ano com Rodger Rogério, Lorena Nunes e mais em show inédito

Passou rápido e bonito. Há um ano, o Complexo Cultural Estação das Artes era inaugurado no centro de Fortaleza, abrindo espaço para novas experiências onde antes era a Estação Ferroviária João Felipe. Para celebrar a data, o equipamento traz programação especial nesta quinta-feira (30).

A partir das 19h30, acontece o espetáculo musical “Falando da Vida”. Criado em 2021, o show inédito reúne diversos artistas da cena da Capital: Di Ferreira, Mateus Fazeno Rock, Rodger Rogério, Lorena Nunes, Daniel Medina, Ilya, Amandyra e muitos outros integram o projeto, com direção de Andréia Pires e Claudio Mendes. A ideia é movimentar o público com o melhor da arte cearense. Tudo gratuito.

Legenda: Show "Falando da Vida" tem direção de Andréia Pires e Claudio Mendes Foto: Luiz Alves

Além desse recorte sonoro, o Mercado AlimentaCE se junta à Estação ofertando o melhor da gastronomia do Estado. Das 17h30 às 22h30, os restaurantes Muá Tuá, Cozinha do Deyme, Pachamama, Sorvete da Reserva, Tacos Burger e Mormaço vão oferecer pratos com ingredientes típicos da culinária local.

Legenda: MercadoCE oportunizará venda e degustação de pratos da culinária local ao longo do evento Foto: Thiago Matine

Haverá ainda o espaço temático da Casa das Guardiãs, com degustação de produtos cearenses, de 17h30 às 21h, e ao longo de todo o evento a exibição do documentário “Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará”.

Cores e reflexos

Durante toda a programação, os arcos da Gare receberão as cores das projeções mapeadas pelo artista visual Valentino Kmentt. Ele já esteve presente com o trabalho na inauguração do Complexo e também realizou na Estação, em julho de 2022, o Abstrata - Festival Internacional de Videomapping de Fortaleza.

A festa segue até às 22h30 com DJ Davi Markan e VJ Mx Leguiza. Ambos também já passaram pela Estação durante o Fotofestival Solar, em dezembro do ano passado.

Legenda: Durante a festa, os arcos da Gare receberão as cores das projeções mapeadas pelo artista visual Valentino Kmentt Foto: Nicolás Leiva

Em um breve balanço, desde 30 de março de 2022, quando foi inaugurado, o Complexo Cultural Estação das Artes atingiu a marca de mais de 90 mil visitantes e cerca de 150 ações realizadas, incluindo festivais, exposições e apresentações artísticas nas mais diversas linguagens.

Parceiro da casa, o Mercado AlimentaCE não fica atrás: já são mais de 80 ações realizadas em Fortaleza e em outros 47 municípios de 11 regiões do Estado, alcançando um público de mais de 36 mil pessoas.



Serviço

Aniversário de um ano da Estação das Artes

Nesta quinta-feira (30), na Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro. Abertura do equipamento: 12h. Horário da festa: 17h30 às 22h30. Entrada gratuita e aberta ao público. Proibida a entrada com bebidas alcoólicas em recipientes de vidro, bolsa ou cooler.



Programação completa

13h às 14h: Visita Mediada à exposição “Ferrovia em Miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu”, com o ferroviário metalúrgico Antônio Simão

17h30 às 22h30: Videomapping nos arcos da Gare, por Valentino Kmentt

17h30 às 19h30: DJ Maria Tavares

17h30 às 22h30: Restaurantes Mercado AlimentaCE - Mormaço, Muá Tuá, Cozinha do Deyme, Tacos Burger, Pachamama e Sorvete da Reserva

17h30 às 21h: Casa das Guardiãs - Mercado AlimentaCE - Degustação de produtos cearenses: beiju, cajuína e chocolates

17h30 às 22h: Casa das Guardiãs - Mercado AlimentaCE - Exibição do documentário "Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará"

19h30 às 20h30: Show “Falando da Vida”

20h40 às 22h30: DJ Davi Markan e VJ MX Leguiza