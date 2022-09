Dubladora Clara Rocha morre aos 37 anos

Morreu nesta segunda-feira (26) a dubladora e fonoaudióloga Clara Rocha, aos 37 anos. A informação foi confirmada pelos perfis da Dubrasil nas redes sociais, estúdio em que ela trabalhava.

Clara era Mestre em Artes da Cena pela Unicamp e foi integrante do Clube da Voz, reconhecida associação de locutores onde estudou com nomes respeitados, como a Regina Bittar, a “voz do Google”.

Em 2015, foi premiada com o prêmio APCA de Melhor Espetáculo Teatral adulto com Aqui estamos com milhares de cães vindos do mar”, junto ao grupo de teatro Os Barulhentos.

Hoje nossa querida amiga Clara Rocha, professora e fonoaudióloga da Central Dubrasil e um talento brilhante que trouxe contigo muita alegria, amor e ensinamentos! Clara com seu conhecimento impar sobre voz e preparação vocal ensinou e guiou diversos talentos da dublagem + pic.twitter.com/q2lZpVv3fZ — Dubrasil - Central de Dublagem #17ANOS (@centraldubrasil) September 26, 2022

Personagens

Entre os destaques estão a dublagem da personagem Galatea em Claymore e também a Sylvia Sherwood, no sucesso da última temporada Spy x Family.

Além dessas, ela trabalhou em Blue Reflection Ray, como Asako Ryono, e Adachi and Shimamura, onde interpretou a mãe de Shimamura.