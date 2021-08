Laudo do IML constata 'ausência de hematomas' nas mãos do marido de Joice Hasselmann

O exame de corpo de delito feito no marido da deputada federal Joice Hasselmann constatou "ausência de hematomas ou outras lesões recentes". O neurocirurgião Daniel França havia sido submetido ao exame físico nas mãos, dedos e punhos no Instituto Médico Legal (IML), do Distrito Federal.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, a análise foi feita em 26 de julho, nove dias após a parlamentar relatar as agressões em Brasília. O resultado do laudo saiu na última sexta-feira (30).

"O laudo comprova, com respaldo técnico, que ele [o marido] é inocente diante de acusações precipitadas e propagadas de maneira irresponsável nas redes sociais", afirma Joice.

O pedido de realização do exame foi feito depois que publicações nas redes sociais passaram a insinuar que Daniel França poderia ter sido o autor das agressões contra a deputada.

Em própria defesa, o neurocirurgião chegou a dizer que "jamais faria isso". Ele explicou que estava dormindo em quarto vizinho no momento da ocorrência, socorreu a companheira após o pedido de ajuda e, desde então, tem contribuído nas investigações.

"Tudo o que eu pude fazer para tentar comprovar o contrário, eu estou fazendo. Fui espontaneamente à polícia prestar depoimento. Me coloquei inteiramente à disposição de tudo, da imprensa, de tudo".

Violência

A mais recente informação aponta que as câmeras de segurança do apartamento funcional de Hasselmann não mostraram a entrada de nenhum suspeito no local. A Polícia Legislativa analisou registros do dia 18 de julho, quando ocorreu o episódio de violência, e também de dias anteriores e posteriores.

Joice alega ter acordado na madrugada do dia 18 de julho "caída no chão do corredor, entre o quarto e o banheiro, com o rosto em uma poça de sangue". O acidente resultou em traumas no joelho, na costela, no ombro e na nuca, além de cinco fraturas no rosto e uma na coluna.

A parlamentar acredita que tenha sido vítima de um atentado, uma vez que os médicos descartaram uma queda acidental. "Infelizmente, tudo indica", relatou.