Joice Hasselmann tem fraturas pelo corpo, acredita ter sofrido atentado e aciona Polícia Legislativa

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) relatou quinta-feira (22) ter sofrido um incidente na madrugada de domingo (18) no apartamento funcional onde mora em Brasília. Ela, que teve fraturas o rosto e no corpo, disse que acordou "sem saber exatamente o que aconteceu". A parlamentar não desconsidera ter sido atentado, já que os médicos descartaram uma queda acidental.

De acordo com Joice Hasselmann, que acionou a Polícia Legislativa para investigar o caso, os exames constataram cinco fraturas no rosto, uma na coluna e vários traumas pelo corpo.

Em nota, a assessoria de imprensa dela afirmou que a deputada federal acordou "já caída no chão do corredor, entre o quarto e o banheiro, com o rosto em uma poça de sangue, sem saber exatamente o que aconteceu".

Os exames, de acordo com o comunicado, constataram traumas no joelho, na costela, no ombro e na nuca, além de cinco fraturas no rosto e uma na coluna. "Os médicos descartaram a possibilidade de uma queda acidental", continua a nota.

"A parlamentar está medicada, amparada e se restabelecendo rapidamente. A expectativa, no momento, é que não seja necessária cirurgia por conta das fraturas".

Investigação

Segundo a assessoria de imprensa, o Departamento de Polícia Legislativa foi acionado e investiga o caso. Procurado pela reportagem, o Depol não respondeu.

Questionada sobre o episódio, Joice Hasselmann afirma que "infelizmente, tudo indica" que tenha sido um atentado, conforme relatou mais cedo ao jornal O Globo e ao SBT News.

"Não vou acusar meus detratores e quem já me ameaçou de morte. Mas é impossível tantas fraturas com uma simples queda", afirmou à reportagem.

Lembrança da noite anterior

Ao jornal O Globo, a deputada disse que sua última lembrança da noite de sábado era de estar assistindo a uma série.

Quando acordou, afirmou Joice Hasselmann à publicação, estava envolta por uma poça de sangue no chão do closet, com os hematomas e fraturas, além de um dente quebrado e queixo cortado.

Quando acordou, segundo o relato ao jornal, contou ter ligado ao marido, que a socorreu. A parlamentar diz ter feito exames na terça-feira (20) no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, que constatou as lesões.

Joice Hasselmann falou ter informado o caso ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que colocou o Depol à disposição.